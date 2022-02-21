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完美檢察官陳瑞仁榮退！批萬年檢察首長阻改革：位子讓給年輕人

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地檢署檢察長林邦樑(左)贈送檢察官陳瑞仁榮退小禮 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

率先發起檢察體系內部改革運動的檢察官陳瑞仁，即將在3月2日退休，台北地檢署21日舉辦榮退歡送會，陳瑞仁曾偵辦國務機要費等多項重大案件，卻堅持不升官，期勉年輕檢察官要做到「Perfect」，當一個檢察官沒辦法做到十全十美的時候，就是要把位子讓出來給年輕人了。

陳瑞仁司法官訓練所23期結業，曾赴美取得哥倫比亞大學法學碩士，也曾獲派到柏克萊大學擔任訪問學者，檢察官生涯中，偵辦過尹清楓命案相關的妨害軍機案、林肯大郡倒塌案、前總統陳水扁家族國務機要費案，最讓檢察界樂道的是，他率先帶頭掀起檢察官改革運動。

北檢檢察長林邦樑21日主持歡送會時，談起自己在士林地檢署遇到的陳瑞仁，曾被戲稱是「胖胖檢察官」，常為辦案睡在辦公室，林邦樑說在那之前，只在國歌裡聽過「夙夜匪懈」，在日常生活裡面，就是在陳瑞仁身上看到，「做一個檢察官真的要全心全力的投入，才能辦出像樣的案子來。」

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地檢署襄閱主任檢察官陳玉萍(左)代表贈花給陳瑞仁。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官林達推崇陳瑞仁，「典範再也不會有人取代，堅持檢察改革，堅持不升官」，「近30年來，真正對檢察改革、檢察文化、刑事修法影響最深遠的第一人，整個檢察體系都應該用真心感謝他。」

檢察官楊大智則提到當年司法院推動《法官法》，當時檢察官被排除在「司法官」定義之外，檢察體系正在最風雨飄搖、搖搖欲墜的時候，陳瑞仁是「站出來頂住我們的人，他代替了法務部、代替檢察總長、代替高檢署檢察長，帶領我們一路走到現在」。

陳瑞仁則直言，退休的唯一理由就是太累了，「只要我上班的那一天，絕對不會在午夜12點以前離開辦公室，很遺憾對台北地檢署沒有任何貢獻，本來夢想回台北地檢署，辦偵查，找1件封刀之作，但是我覺得我的腦力跟體力已經不行了。」

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲檢察官林達稱陳瑞仁是檢察界典範。（圖／記者劉昌松攝）

陳瑞仁說自己司法官訓練所結業後，第一志願就是沒人要去的台東地檢署，一去就是3年，那時台東地檢署沒有主任檢察官，「所以我第2年等於兼主任」，「那時候檢察長是趙昌平先生，同時是監察委員，他每個禮拜在台東不會超過2、3天，其他都是我在蓋章」，「有人問我為什麼拒絕當主任，拒絕當檢察長，會不會遺憾，我說，我第3年就在當檢察長，為什麼會遺憾？」

陳瑞仁表示，自己曾經派到最高檢的查黑中心，也就是特偵組的前身，現在誘因為成立大法庭，到最高檢察署的訴訟組，等於檢察體系內的偵查、公訴最高層級都去過，檢察官生涯已經沒有遺憾。

不過說到司法改革問題，陳瑞仁決定「不講客氣話了！」「我們全國司改的改革方向，被民間團體所綁架，這是最大的問題，我們政府已經沒有自己的中心思想，完全在聽民間團體的話在做事，這一點依定要想辦法，還是要以專業為考慮，不要有太多意識形態在裡面。」

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲檢察官楊大智稱陳瑞仁代替法務部，帶領檢察官們走過風雨飄搖的時代。（圖／記者劉昌松攝）

陳瑞仁指出，檢察官一直被打壓，當時檢改會成立，也是為了爭取檢察官的司法官屬性，「改一半的改革，比沒有改革更可怕，碰到一個瓶頸，改革好像停下來，不管是一、二審輪調，票選主任，應該要有一些配套的。」

另外針對這幾天檢察界討論菁英人才出走問題，陳瑞仁認為，「檢察官內部的位子真的太少了，每一個人都升遷是不可能的，一定要面對這些問題去解決，包括萬年檢察首長，是塞車的最大原因，主任檢察官8年，檢察長6年，加起來14年了，一個人的職業生涯中，被肯定了14年難道還不夠嗎？」「在一審退休有這麼可恥嗎？」

陳瑞仁說：「司法界最欠缺的美德，就是自我犧牲，我們既然來當司法官，就要懂得犧牲自己，我們不是行政官，行政官是踩在別人的肩上往上爬，我們司法官不是，我們要甘於寂寞，要自我犧牲，如果大家有這種決心的話，外界會怕我們，外界怕的就是我們這一股骨氣」，而他退休之後，心仍在司法，有機會的話，也會貢獻所學所知給司法。

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