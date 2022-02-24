俄羅斯對烏克蘭「像北京對台灣蠻橫」　他指普丁失算：打腫臉撐面子

▲烏克蘭總統辦公室公布了一張照片顯示，首都基輔24日凌晨發生爆炸。（圖／取自烏克蘭總統辦公室）



記者杜冠霖／台北報導

俄羅斯總統普丁於台灣時間24日上午宣布在烏東動武，隨後，烏克蘭多座城市陸續慘遭砲擊，截至目前為止，俄軍轟炸後已造成至少7死7傷、19人失蹤。對此，前立委沈富雄表示，烏克蘭危機是普丁失算，「大軍三方包圍，卻只敢進軍烏東，承認兩個原已是囊中之物的小混混，算是打腫臉撐面子。」

克林姆林宮前日承認烏克蘭東部分離地區頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）為獨立國家，與之建交，並以維和名義派兵進場後，烏俄關係降到冰點。

沈富雄批評，克宮的狂吠，喚不回舊日蘇維埃的榮光，他註定最後只能帶著帝國殘夢走進歷史，蘇、烏兩地人民付出的代價實在不值，「北約（NATO）東擴的侵門踏戶，當然是他憤怒的最大藉口，但他卻從不檢討這些國家為何心向西方？老大哥既不給尊嚴也不給麵包。」

沈富雄指出，普丁對烏克蘭主權的蔑視與叫囂，有點類似北京對台灣的蠻橫主張，但習近平起碼沒有如此失態，出口也文雅許多，王毅及中國駐聯合國代表的發言也相對持平穏健，但心中恐有不少難言之苦。

沈富雄表示，拜登年老力衰卻面臨危局，慌亂失措中幸賴對手的魯莽而得以團結北約諸國，「制裁有氣無力，恐是為了留給普丁一些下台階，也給未來留下一些籌碼，以備後繼之需。」

對於烏俄衝突，沈富雄指出，俄國的國防軍費只有美國的5%，北約的8%，雖是極度的不對稱，但手中卻握有核武，因此美、俄兩大仍然避免正面交鋒，普丁的目標應是把烏東克里米亞化，把烏克蘭喬治亞化。

部分人認為，台灣的國際經驗可從烏俄衝突中借鏡，沈富雄表示，台灣和芬蘭及烏克蘭有不少類似，也有很多不同的地方，台灣目前及未來的領導人應從他們過去及現在的危機中記取教訓好好學習，「地緣政治危機，通膨惡化，升息壓力接踵而來，2022年就不用想發財了，能安身立命，已屬萬幸。」