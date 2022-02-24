LIVE／下周起運動拍照免口罩　陳時中最新說明

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3月1日至31日適度放寬防疫措施，將放寬戴口罩、高鐵及台鐵等運具內飲食等防疫規定，運動、拍照與自駕車可不戴口罩，且該月7日起，境商務客也將縮短檢疫規定為居家檢疫10天及自主健康管理7天。行政院長蘇貞昌表示，經濟與防疫並存，要付出代價，這代價可以承受。相關鬆綁措施，指揮官陳時中記者會將進一步說明。

衛福部表示，入境將縮短檢疫規定為居家檢疫10天及自主健康管理7天，以一人一戶為原則，若家裡環境不合適，就住到防疫旅館，期間須配合2次PCR檢測及4次快篩；另同步開放外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動申請特別入境許可。

衛福部進一步指出，室內外運動、室內外拍照，自行開車、車內均為同住家人或唔同車者等情況，可不戴口罩。

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蘇貞昌說，表示，台灣經濟活力非常蓬勃，在指揮中心研判下，可建立經濟跟防疫並存新模式。但疫苗打越高越好，尤其第三劑，特別是高齡者，打越多越有保護力。他說，適度鬆綁後，確診者會增加，但不會像新加坡一天2.6萬人、韓國一天17萬人的程度，目前是個位數，如果開放後確診有一點增加，都是輕症或無症狀，既然要經濟跟防疫並存，要付出代價，但這代價可以承受。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）