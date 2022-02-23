無罩醉漢大鬧美容院！警噴辣椒水壓制　他喊「凍未條」討水洗眼

記者高堂堯／南投報導

施姓男子21日清晨到美容院唱歌喝酒，不但全程沒戴口罩，店家打烊時不願離開，還借酒裝瘋作勢攻擊店員、甚至開瓦斯爐加以恐嚇；警方獲報到場制止，施男繼續對員警辱罵、出手推打拉扯，遭警方噴灑辣椒水後才哀號：「快拿礦泉水給我洗眼睛！」「凍未條（受不了）啦！」爾後就醫到院後又情緒失控遭壓制在地上銬，警方訊後將他移送法辦、結束一場鬧劇。

▲男子沒帶口罩又酒醉鬧事，遭警方噴灑辣椒水壓制後才嗆到求饒（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局指出前天早上8時許獲報，埔里鎮信義路一處美容院內有消費糾紛，鯉潭派出所線上巡邏警員李享城、郭家銘趕赴現場處理，發現52歲消費者施姓男子在該店內大肆破壞；店家指其於清晨5時許就來唱歌喝酒，至7時30分許店員要下班時加以告知，未料他似欲續攤不願離開而心生不滿，竟藉著酒意開始持酒瓶作勢攻擊41歲徐姓及44歲曹姓店員。

▲▼醉漢與警方發生拉扯推擠，警方動用辣椒水制止。（圖／記者高堂堯翻攝）

店家指控施男甚至故意打開瓦斯爐，恐嚇店員讓他繼續消費，2名員警立刻加以勸阻，但施男不但不聽，甚至不斷以不雅字眼辱罵員警，又出手拉扯、把員警的眼鏡打落地上，經使用辣椒水強制力壓制，施男才暫時停手，痛得大喊：「辣椒水噴到眼睛了！礦泉水快拿來洗！快點~~」警方隨後聯繫消防隊將他送往埔榮醫院。

▲▼男子到醫院後情緒失控，又被警方壓制上銬。（圖／記者高堂堯翻攝）

未料施男到院時再度情緒失控，不斷以雙手捶打病床，隨後又發生攻擊警方之行為，一邊罵道：「你噴辣椒水！你死了！你現在是衝三小！？」當場又被優勢警力壓制在地，因手腕被擒拿而痛叫：「啊~~凍未條（受不了）啦！」警方再上警銬予以管束，混亂場面才暫告終。

施男在製作筆錄時辯稱，因警方用辣椒水噴到眼睛、口鼻很不舒服，才會失控動手毆打員警，員警苦笑提醒他目前防疫規定仍維持二級警戒，他就是因為沒戴口罩，口鼻處才會被辣椒水嗆到，訊後不但依妨害公務罪嫌遭移送法辦，還因違反防疫規定，又再多一條罰則。