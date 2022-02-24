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大陸 大陸焦點 特派現場

陸頒布2022中央一號文件　推玉米大豆複合種植拼「糧食自由」

▲玉米大豆帶狀複合種植技術。（圖／翻攝央視）

▲玉米大豆帶狀複合種植技術。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中共中央、大陸國務院近日頒佈中央一號文件，以全面推進鄉村振興為重點工作，其中，確保糧食安全為重中之重。文件提到，「在黃淮海、西北、西南地區推廣玉米大豆帶狀複合種植。」藉此逐步減少對進口的仰賴，使大陸在持續推動全面經濟發展、綜合實力發展的背景下，得以實現「糧食自由」的願景。

▲▼ 美國大豆,大豆。（圖／路透）

▲美國大豆成為中美貿易戰中的籌碼。（圖／路透）

《央視》報導，玉米大豆帶狀複合種植，不是一行玉米一行豆，現在試點試驗的多數是兩行玉米二到四行豆，所以叫帶狀複合種植，能夠不遮蔽光線、滿足兩種作物的需要。玉米大豆帶狀複合種植已試點多年，尤其在西南地區，目前全國種植面積已達到700多萬畝，而且這種種植模式和種植技術已經基本成熟。

隨著近年大陸民眾生活水準提高，加上畜牧業的發展，社會上對大豆的需求大幅增加，進口量增長較快。數據顯示，2019年大豆進口1億噸、2020年也達到9000多萬噸。目前，大陸自產的大豆可以滿足食用消費需求，而進口大豆主要用於食用植物油和畜牧業飼料蛋白（豆粕）等方面的需求。

由於作物生長規律限制，大豆和玉米存在爭地隱憂，將玉米及大豆進行帶狀複合種植，便是為了要解決大豆玉米爭地的問題。在大豆玉米帶狀複合種植條件下，可使玉米不需減產，還可多收一季大豆，每畝地可多收大豆100公斤至150公斤。

因此，大陸2022年將持續推動大豆玉米帶狀複合種植，將種植範圍推廣至黃淮海地區、西南地區及西北地區等合適之處。

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