開戰在即　旅烏克蘭台灣人須冒險到莫斯科代表處！他最後倉逃波蘭

▲來自烏克蘭分離主義地區的撤離居民，擠在俄國羅斯托夫地區的臨時住宿中心，欲提交相關文件。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

俄烏危機加劇之際，烏克蘭政府宣布進入緊急狀態，基隆市議員張之豪則指出，現下在烏克蘭的台灣民眾若有緊急事務，還得冒險跑到台北駐莫斯科代表處才能辦理，「這樣對嗎？」，建議目前將烏國業務交由波蘭代表處。

「俄羅斯入侵烏克蘭，已經要開戰了」，張之豪昨（23日）晚在臉書發文表示，到晚間6時為止，外交部領事事務局的資料仍寫著我國在烏克蘭未設館處，該地區由台北莫斯科經濟文化協調委員會駐莫斯科代表處兼轄，「烏克蘭東鄰俄羅斯，西鄰波蘭，所以俄波兩國代表處，都可以兼轄。與其給俄，不如給波」。

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張之豪指出，有基隆市民向他陳情，其表弟目前在烏克蘭留學，為了辦理回台事宜竟可能得冒險去莫斯科，最後才決定和烏克蘭女友家人一起到波蘭避難，張之豪建議，將台灣在烏克蘭的外交領事事務，由現在的「台北駐俄羅斯代表處」改為「台北駐波蘭代表處」兼轄。

「美國也已經關閉烏克蘭首都基輔大使館，並下令美國外交人員、國務院人員，轉移到波蘭」，張之豪認為，這時候不可能要求旅烏台灣人去莫斯科，不論是暫時或永久性的調整，都應改變烏克蘭領務由莫斯科兼轄的過時分工。