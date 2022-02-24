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開戰在即！旅烏國人須冒險到莫斯科代表處　外交部：鄰近外館暫代領務

▲▼來自烏克蘭分離主義地區的撤離居民，擠在俄國羅斯托夫地區的臨時住宿中心，欲提交相關文件。（圖／路透）

▲來自烏克蘭分離主義地區的撤離居民，擠在俄國羅斯托夫地區的臨時住宿中心，欲提交相關文件。（圖／路透）

記者杜冠霖／綜合報導

俄烏危機加劇之際，烏克蘭政府宣布進入緊急狀態，基隆市議員張之豪則指出，現下在烏克蘭的台灣民眾若有緊急事務，還得冒險跑到台北駐莫斯科代表處才能辦理，「這樣對嗎？」，建議目前將烏國業務交由波蘭代表處。對此，外交部24日回應，將考量國人安全、查證可能及交通許可等因素，指定鄰近的我國駐外館處暫時兼理。

「俄羅斯入侵烏克蘭，已經要開戰了」，張之豪23日晚在臉書發文表示，到晚間6時為止，外交部領事事務局的資料仍寫著我國在烏克蘭未設館處，該地區由台北莫斯科經濟文化協調委員會駐莫斯科代表處兼轄，「烏克蘭東鄰俄羅斯，西鄰波蘭，所以俄波兩國代表處，都可以兼轄。與其給俄，不如給波」。

對於旅烏國人離境問題，外交部回應，在駐俄羅斯代表處持續聯繫所有在烏克蘭的國人，多次關心並提供建議下，約10位國人願意考慮於近期內離開烏克蘭。外交部視國人安全為第一要務，因此將持續協同駐俄羅斯代表處與在烏克蘭的僑民及留學生保持密切聯繫，隨時提供最新資訊及必要協助。

外交部表示，考量俄羅斯與烏克蘭緊張對峙情勢持續升高，已連續於2月12日、13日、14日、15日、16日、20日及22日七度發布新聞資料說明並提升旅遊警示，呼籲國人避免前往烏克蘭，並建議目前仍在烏克蘭的僑民儘速離境。

外交部指出，根據我國駐俄羅斯代表處最新回報，我國旅居烏克蘭的國人已有6人離開烏克蘭境內，另有5人前往烏克蘭西部利維夫市（Lviv），目前仍留在首都基輔、烏國北部及烏國南部者另有28人，加總留在烏克蘭全國境內者共有33名國人。

另針對烏克蘭當前情勢，有關烏克蘭領事相關業務，如護照、簽證及文件證明業務，外交部表示，將考量國人安全、查證可能及交通許可等因素，指定鄰近的我國駐外館處暫時兼理。

外交部指出，有關我國人詢問烏克蘭籍配偶如何申請依親簽證事，烏籍配偶申請來台依親簽證必須先經面談程序，以維護我國境安全，並確保婚姻當事人在台灣的權利義務關係；但是我國國人與烏克蘭籍交往對象如果還未完成當地結婚程序，依我國涉外民事法律適用法，雙方尚不具婚姻關係，因此無法適用中央流行疫情指揮中心有關開放我國人外籍配偶入境及簽證作業規定，據以向我駐外館處申請依親居留簽證來台。

外交部表示，為因應烏克蘭局勢變化，已與部分當事人取得聯繫，將持續關心目前仍留在烏克蘭國人的需求，並在瞭解確認當事人實際情形後，視個案需求及當地狀況，研議提供協助的具體方案。

外交部呼籲，鑒於烏克蘭政府已宣布自2月24日零時開始，全國進入為期30天的緊急狀態，為免軍事動員影響烏國境內交通運輸，外交部再度籲請所有仍留在烏克蘭的國人應儘速優先規劃離境避險，或至少先前往烏國西部地區，遠離可能爆發軍事衝突的區域。

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