烏克蘭總統簽令提議「30天緊急狀態」！　政府再遭網攻

<br>

記者趙蔡州／綜合報導

烏克蘭國家安全委員會23日宣布，烏克蘭所有領土將進入緊急狀態，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨後也簽署命令，建議議會通過24日零時起實行為期30天的緊急狀態。另外，烏克蘭包含外交部、國防部等多個政府部門23日遭到大規模網路攻擊，造成部門網站因此癱瘓，無法進入。

根據俄塔社報導，烏克蘭國家安全委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）23日在記者會上宣布，除頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）外，烏克蘭所有領土將進入緊急狀態，措施預計在48小時內獲得議會批准，持續30天。

消息發布後不久，烏克蘭總統澤倫斯基也簽署命令，建議議會通過24日零時起實行為期30天的緊急狀態。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

另據CNN報導，烏克蘭政府網站23日遭到分散式阻斷服務攻擊（DDoS），造成多個部門的網站陷入癱瘓，無法進入，同時有數間銀行也遭到攻擊。

烏克蘭副總理、數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，包含內政部、外交部、國防部、安全局、內閣及議會的網站都在攻擊範圍內。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完