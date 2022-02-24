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蘋果春季發表會有望發布第三代iPhone SE　六大重點搶先看

▲iPhone SE預計於春季發表會登場。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone SE預計於春季發表會登場。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

目前有許多傳言都指出，蘋果將在 2022 年上半年將推出新的 iPhone SE，分析師也預測，新版iPhone SE可能是蘋果最實惠的 5G 手機，預計可以吸引安卓用戶換機。外媒也盤點幾大新版iPhone SE可能帶來的改變。

根據外媒9to5mac報導，目前所有的傳言都表明新款 iPhone SE 3 的設計與當前的 iPhone SE 相同。日本蘋果部落客 Macotakara 以及分析師郭明錤、DSCC 的 Ross Young 認為，新版的iPhone SE將配備與 iPhone 8 設計相同的 4.7 吋 LCD 顯示螢幕。

這代表下一代 iPhone SE 不會有任何重大的設計變化，將在 Home 按鈕上保留 Touch ID，並且外觀可能會採用類似現行的星光和午夜色，不過前鏡頭可能會為了提高螢幕面積採用打孔設計。

▲iPhone SE預計於春季發表會登場。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone SE有望搭載A15處理器。（圖／取自9to5mac）

處理器

當前的 iPhone SE 使用的是 A13 仿生晶片。根據 Macotakara 和分析師郭明錤的說法，下一代將看到規格提升，預計將配備 A15 仿生晶片，與 iPhone 13 系列相同。

自從蘋果推出 iPhone SE 以來，始終採用與當前 iPhone相同的處理器，因此估計 2022 年就會採用iPhone 13相同的處理器。

相機

到目前為止，還沒有關於 iPhone SE 3 鏡頭的傳聞，不過，這台機型可能具有與 iPhone 8 類似的設計，可能只會配備一個主鏡頭。蘋果若想要升級這系列機種，iPhone SE 3 的鏡頭可能會接近 iPhone 12 或 iPhone 13，因為目前的 SE 型號具有類似 iPhone 11 的鏡頭。

5G

支援 5G 連線是目前所有傳言的共通之處，郭明錤先前也表示 iPhone SE 3 將進行兩大升級，包含5G 和更好的處理器。而後日 Macotakara 和分析師 Ross Young 也支持郭明錤對 5G iPhone SE 的預測。

不支援 MagSafe

傳言也指出 iPhone SE 3 不支援 MagSafe ，Macotakara 稱，iPhone SE 3 將不支援 Apple 最新的 MagSafe 技術。他也表示，據國內可靠消息稱，新款iPhone SE將支援Qi無線充電，但不會支援 MagSafe。

▲iPhone SE預計於春季發表會登場。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone SE價格預計為399美元。（圖／取自9to5mac）

推出時間

根據彭博社 2022 年 2 月的報導，iPhone SE 3最快可能在 3 月 8 日發布。根據 彭博社記者Mark Gurman 的說法，蘋果計劃在 3 月初舉辦春季發表會，展示這款 iPhone SE 3、新款 iPad Air 以及可能的新款 Mac。

價格

到目前為止，還沒有關於新 iPhone SE 3 價格點的傳聞，可能會保持在 399 美元的價格，換算成新台幣約1萬1000元左右。

不過，對照目前台灣蘋果官網販售中的第二代iPhone SE，售價由1萬3500元起跳。預料，第三代iPhone SE雖可望維持平價風格，是最便宜的蘋果入門手機，但加上匯率關稅等因素，實際在台灣售價不會跟美國一樣。

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