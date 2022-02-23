北市僅155隻比特犬「完成登記」！動保處：228後逾期最高罰1.5萬

▲北市動保處呼籲，比特犬飼主應於本月28日前為狗狗完成寵物登記。（示意圖／高雄市動保處提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

因應近年來比特犬攻擊事件頻傳，行政院農委會去年10月26日修正《指定禁止飼養輸入或輸出之動物》公告。台北市動保處提醒，比特犬飼主應於今年2月28日前至台北市寵物登記站完成登記，逾期未登記的飼主可依《動物保護法》最高可處新台幣1萬5000元罰鍰。而截至今年1月底止，台北市已登記比特犬數量為155隻。

北市動保處表示，配合農委會《指定禁止飼養輸入或輸出之動物》公告事項，自今年3月1日起禁止飼養比特犬，公告生效前飼養該類犬隻飼主應儘速就近到動物醫院完成寵物登記，以落實飼主責任。經統計，台北市截至今年1月底止已登記比特犬數量為155隻。

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動保處指出，如於公告生效禁養前尚未登記者，自今年3月1日起至明年2月28日止，民眾只能到台北市動保處辦理登記，並需提供犬隻於今年2月28日前飼養證明，且逾期登記者，將依違反《動保法》第19條規定，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

另外，行政院農委會於去年11月公告，自2022年3月1日起，比特犬將被列為「指定禁止飼養、輸入或輸出之動物」，若違法飼養將可依《動保法》第26條處以新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

▲比特犬。（圖／取自CC0圖庫）

動保處補充，攻擊性犬隻包含危險性犬隻，如比特犬、獒犬、阿根廷杜告犬、日本土佐犬、紐波利頓犬及巴西菲勒犬等6種，或曾有無正當理由攻擊人或動物行為紀錄之犬隻，飼主如攜帶攻擊性犬隻出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，且牽繩長度不應超過1.5公尺，並為犬隻佩戴透氣口罩。

動保處強調，台北市已於2017年至去年間針對攻擊性犬隻未採適當防護措施之飼主，開立15件行政處分，盼飼主能了解相關規範，保護民眾及寵物外出安全。

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