　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市僅155隻比特犬「完成登記」！動保處：228後逾期最高罰1.5萬

▲寵物登記＝申報備查　比特犬合法續養「超簡便手續」速辦理。（圖／高雄市動保處提供）

▲北市動保處呼籲，比特犬飼主應於本月28日前為狗狗完成寵物登記。（示意圖／高雄市動保處提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

因應近年來比特犬攻擊事件頻傳，行政院農委會去年10月26日修正《指定禁止飼養輸入或輸出之動物》公告。台北市動保處提醒，比特犬飼主應於今年2月28日前至台北市寵物登記站完成登記，逾期未登記的飼主可依《動物保護法》最高可處新台幣1萬5000元罰鍰。而截至今年1月底止，台北市已登記比特犬數量為155隻。

北市動保處表示，配合農委會《指定禁止飼養輸入或輸出之動物》公告事項，自今年3月1日起禁止飼養比特犬，公告生效前飼養該類犬隻飼主應儘速就近到動物醫院完成寵物登記，以落實飼主責任。經統計，台北市截至今年1月底止已登記比特犬數量為155隻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲寵物登記＝申報備查　比特犬合法續養「超簡便手續」速辦理。（圖／高雄市動保處提供）

動保處指出，如於公告生效禁養前尚未登記者，自今年3月1日起至明年2月28日止，民眾只能到台北市動保處辦理登記，並需提供犬隻於今年2月28日前飼養證明，且逾期登記者，將依違反《動保法》第19條規定，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

另外，行政院農委會於去年11月公告，自2022年3月1日起，比特犬將被列為「指定禁止飼養、輸入或輸出之動物」，若違法飼養將可依《動保法》第26條處以新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

比特犬。（圖／取自CC0圖庫）

▲比特犬。（圖／取自CC0圖庫）

動保處補充，攻擊性犬隻包含危險性犬隻，如比特犬、獒犬、阿根廷杜告犬、日本土佐犬、紐波利頓犬及巴西菲勒犬等6種，或曾有無正當理由攻擊人或動物行為紀錄之犬隻，飼主如攜帶攻擊性犬隻出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，且牽繩長度不應超過1.5公尺，並為犬隻佩戴透氣口罩。

動保處強調，台北市已於2017年至去年間針對攻擊性犬隻未採適當防護措施之飼主，開立15件行政處分，盼飼主能了解相關規範，保護民眾及寵物外出安全。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

►越補越乾？護唇膏這樣擦才對！

ET快訊
百萬網紅被警證實「是詐騙集團」！陽光笑臉騙倒陸粉
冷到快崩潰！專家提醒：出門顧好「2部位」防猝死
噁男摸女同事胸部　辯關心「怎沒穿內衣」
單親爸變植物人「留下10歲兒」！　連千毅老婆出手：先來幫他
8種海鮮「膽固醇排行」出爐！做到1關鍵爽吃
花蓮警副所長宿舍身亡　同事交班找不到人嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

6天雨下對地方！石門水庫2億噸「滿出來了」　5水庫水位出爐發警報

北市僅155隻比特犬「完成登記」！動保處：228後逾期最高罰1.5萬

「貨車輾到狗」卻加速跑了！他怒公審司機　1畫面掀2派論戰

豪雨夜襲13縣市！再一發「10°C冰雨彈」全台變色　下波變天時間曝

陰雨連下7天「沒烘衣機怎麼辦？」過來人狂推1神器：很好用

達成共識！高中每週朝會最多一次「早自習不得考試」

228桃園各風景區實施交管　警公告壅塞熱點籲民眾配合

嫌花蓮女家窮！教授媽逼兒娶白富美「都教你四書五經了」...她氣炸

【廣編】111年數位群聚輔導開放提案　輔導經費最高100萬

90年代珍奶霸主！「手搖3巨頭」消失街頭　七年級爆懷念：一杯20元

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

4屁孩將娃娃機「推倒掃光」　隔壁機台遭波及：有夠衰！

《氣象廳》老嚴「離家14年」遭妻小冷落　每天看臉色「不如流浪狗」老婆吐心痛真相

萌弟生日低頭許願「我要聽話」　下秒頭髮燒起來！媽目睹嚇壞

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！ 公開菜單：把自己當糖尿病患者

浪貓衝進馬路遭撞飛躺車陣　騎士急擋車一把抱起到路邊

拜登：俄已開始入侵烏克蘭　宣布首波制裁｜20220223 ETtoday新聞

6天雨下對地方！石門水庫2億噸「滿出來了」　5水庫水位出爐發警報

北市僅155隻比特犬「完成登記」！動保處：228後逾期最高罰1.5萬

「貨車輾到狗」卻加速跑了！他怒公審司機　1畫面掀2派論戰

豪雨夜襲13縣市！再一發「10°C冰雨彈」全台變色　下波變天時間曝

陰雨連下7天「沒烘衣機怎麼辦？」過來人狂推1神器：很好用

達成共識！高中每週朝會最多一次「早自習不得考試」

228桃園各風景區實施交管　警公告壅塞熱點籲民眾配合

嫌花蓮女家窮！教授媽逼兒娶白富美「都教你四書五經了」...她氣炸

【廣編】111年數位群聚輔導開放提案　輔導經費最高100萬

90年代珍奶霸主！「手搖3巨頭」消失街頭　七年級爆懷念：一杯20元

敷錯反而會爛臉！皮膚科醫師揭「面膜6大誤區」超多人犯

快訊／台東倉庫火警！整棟建築陷火海「濃煙竄天」　2人受傷送醫

反轉再反轉！《假面病棟》探討醫療倫理道德底線　剖析人心雙面刃

洪雪珍／年輕人瘋股市！只靠買股票　你能財富自由嗎？

鄧湘全／車禍訴訟改制　台灣人命「廉價」還很「簡易」

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

生活熱門新聞

豪雨夜襲！再一發10°C水彈全台變色

陰雨連下沒烘衣機怎麼辦？網推1神器

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

6天雨下對地方！石門水庫滿出來了

2022.2.22日曆「1分析」準到怕！網全瞪大眼

90年代霸主！「手搖3巨頭」消失街頭爆懷念

比特犬飼主快登記！逾期最高罰1.5萬

她問「可買保暖衣物給前公婆」嗎？

LINE「5款爆夯貼圖」一鍵免費領取！

雨彈狂炸！4水庫裝不到一半　網揭2關鍵解答

口罩令有望鬆綁　陳時中鬆口：最想開放運動場所

貨車輾到狗　他公審司機掀網論戰

回婆家坐月子！老公竟要求「進廚房幫忙」

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

更多熱門

相關新聞

1歲童遭5比特犬攻擊　五官被徹底扯爛

1歲童遭5比特犬攻擊　五官被徹底扯爛

美國奧克拉荷馬州發生比特犬攻擊事件，1歲男童羅德里格斯(JJ Rodriguez)和手足在花園玩耍時，突然遭到5條比特犬包圍攻擊，惡犬們把他拖到街上，用利牙徹底撕毀他的臉，導致骨頭直接暴露在外，目前重傷仍在搶救中。

全台收容49隻比特　僅2千人可養

全台收容49隻比特　僅2千人可養

砍殺前女友男伴「屎遁」　屏東男高雄落網　

砍殺前女友男伴「屎遁」　屏東男高雄落網　

恐終生收容！索爾被曝是最乖比特

恐終生收容！索爾被曝是最乖比特

比特犬索爾開放認養　申請方式曝

比特犬索爾開放認養　申請方式曝

關鍵字：

比特犬

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈：我隆乳了！　「手術完爆哭」胸下垂自卑3年終圓夢

百萬網紅被警證實「是詐騙集團」！陽光笑臉騙倒粉絲

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

豪雨夜襲！再一發10°C水彈全台變色

棄台灣籍10天後…陳竹音宣布閃婚：成為祖國山東媳婦！

金鐘主持人「阿美族廚神」爆性侵醜聞！和解不成遭判刑1年

台中街頭現4千萬霸王級賓士！車主身份曝

舒淇隔離偶遇大咖女神！　住對面狂揮手：真巧

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！

王品13大品牌3月優惠懶人包

「163歲木乃伊活死人」網瘋傳！真相曝光

健身教練悶死女友當最後約會　友人：他思考了一個月

「口罩版」Face ID超方便　但這四種舊iPhone無法使用

陰雨連下沒烘衣機怎麼辦？網推1神器

更多

最夯影音

更多
妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動
峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

4屁孩將娃娃機「推倒掃光」　隔壁機台遭波及：有夠衰！

4屁孩將娃娃機「推倒掃光」　隔壁機台遭波及：有夠衰！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面