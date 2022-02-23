全國核定89家！染疫康復者門住診整合醫療院所　解隔6個月內可用

▲中央健康保險署醫務管理組參議黃兆杰 （左）。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

染疫康復者回診可能需要跨處理，中央流行疫情指揮中心今(23)日宣布「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫網頁專區」上線，全國已核定89家醫療院所提供出現 COVID-19急性感染後徵候群(Post COVID-19 Condition)相關症狀者之門、住診醫療服務、社會福利資源評估轉介及心理健康照護，確診者解除隔離6個月內出現相關症狀可以利用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新冠肺炎整合門診就醫流程與計畫醫院。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，衛福部於去(2021)年12月13日公告辦理「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，針對COVID-19確診解除隔離後6個月內出現COVID-19急性感染後徵候群相關症狀者，提供跨科別整合門診及住院整合照護服務。

承作醫院定期評估日常生活功能、生活品質、呼吸、疼痛、心理、營養狀態及追蹤改善程度，並由社工師(員)評估家庭支持功能，協助轉介適當之社會福利資源，保障個案後續康復照護需求，提升COVID-19染疫康復者日常生活品質。

中央健康保險署醫務管理組參議黃兆杰說明，染疫後症狀常常要跨科處理，指揮中心擬定方案，隔離後6個月內需要看各科門診病人，就可以參加計畫。主要是胸腔科、感染科，另有皮膚科、精神科等，會由主則醫師安排各科對診，民眾可以方便接受一次性服務。

▲新冠肺炎整合門診就醫流程與計畫醫院。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，截至今(2022)年2月22日止，已完成核定89家向健保署申請擔任本計畫的承作醫院（臺北區22家、北區18家、中區18家、南區13家、高屏區11家、東區7家），各承作醫院之名單、整合科別、開診時段，網頁連結及諮詢窗口電話，均同步公布於「染疫康復者專區」；專區同時製作淺顯易懂、圖文並茂的懶人包，協助民眾瞭解計畫內容，方便獲取相關指引與可運用資源等資訊。

本計畫由核定醫療院所收治COVID-19染疫康復者個案，整合門診、住院整合照護，提供醫療服務，增加民眾可近性；疾管署提供COVID-19染疫康復者指引、解除隔離資訊；醫事司編列本計畫健保醫療費用以外之費用預算；心口司提供心理衡鑑評估量表；長照司提供轉銜長期照顧資源；社工司轉介全國社會福利和救助資源。