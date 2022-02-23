快訊／今本土+2「都在新北」　境外暴增54例

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情稍緩。中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增2例本土病例，都是新北與房屋代銷、宗教團聚餐相關個案，境外移入大增54例，確診個案無人死亡。





▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，都是屬於新店設計師-房屋代銷職場相關衍生的宗教歌唱聚餐團相關，一人是與設計師、房屋代銷人員同時段於餐廳用餐者，擴大回溯匡列確診；另一人則是宗教團相關家人陰轉陽，身份為未滿10歲兒童，匡列陰轉陽確診。

▲▼2/23新增案例。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為32例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(7例)、菲律賓及越南(各4例)、新加坡及日本(各2例)、瑞士、韓國、澳大利亞、土耳其、巴西、馬來西亞、印度、印尼及加拿大(各1例)移入；另26例調查中。入境日介於去(2021)年12月23日至今(2022)年2月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,216,454例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,196,027例排除)，其中20,156例確診，分別為4,708例境外移入，15,394例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。