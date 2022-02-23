物價上漲！盧秀燕送大禮　4／1起中小弱勢生安心午餐券調至65元

▲台中市長盧秀燕宣布4/1起中小弱勢生安心午餐券提高至65元。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市對弱勢學生送出大禮，台中市長盧秀燕今天宣布，4月1日起安心午餐券面額，將由50元提高至65元，補助金額六都第一，學生可至台中市約1300家5大超商超市兌換餐食安心享用。另外，除了寒暑假之外，台中也率六都之先將例假日也納入供應，讓中小學弱勢兒童假日不必怕餓肚子。

台中市長盧秀燕今天前往樂業國小新建幼兒園動土典禮時表示，台中市高中以下學校學生人數30幾萬人，全國第二多。對於就讀市立高中以下學校且家庭經濟較困難的學生，市府除平日提供免費營養午餐外，例假日及寒暑假也發給50元面額的安心午餐券。

▲盧秀燕今天前往樂業國小新建幼兒園動土典禮。（圖／記者游瓊華攝）



有鑑於近期物價上漲，對弱勢清寒家庭造成壓力，盧秀燕也宣布，台中安心午餐券原本面額50元將加碼提高到65元，學生可拿餐券到5大超商兌換餐食，按照目前每家超商回饋方案，預估屆時實際兌換金額可達72至75元左右，估計共2萬1651名學生受惠。

盧秀燕表示，敎育局每年原編列預算約1億8900萬元，面額增加到65元，一年需再增加約5700萬元預算，她已責成教育局盡速辦理，預計今年4月1日起實施。

教育局長楊振昇指出，這次安心午餐券聯合招標，結合超商、超市等通路業者，包括7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商及楓康超市，只要貼有「安心午餐券守護商店」辨識貼紙的店家，都可讓弱勢學生兌換餐食。