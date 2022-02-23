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1月手機熱銷榜出爐　這款老iPhone意外入榜

▲iPhone 13系列降價。（圖／傑昇通信提供）

▲iPhone 13仍最受青睞。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

2022年1月台灣手機市場銷售排行出爐，根據市調機構GFK公布最新全台實體通路調查數據顯示，本月手機市場整體銷售量為49.4萬部，較上月增加6.7萬部，總銷售額則較上月成長8%；與2021年同期相比，總銷售量略減6%、總銷售額則跌近2成。從榜單內容來看，iPhone 13 128G奪冠，值得注意的是，iPhone 11意外又回到了前20名。

傑昇通信表示，全球大環境受多重外力相互干擾，成長力道稍嫌不足，但在年末促銷、年終獎金入袋助長買氣下仍有起色，看好農曆春節換機潮，以及三星S22系列各通路平台預購成績亮眼，有望帶動整體手機市場暢旺。

傑昇通信分析，1月台灣手機銷售排行大致延續去年12月的銷售狀態，僅排名有些微更動，本月蘋果占有7席仍是最大贏家，iPhone依舊狂賣，台灣消費者最青睞的還是iPhone 13 128G，有趣的是iPhone 11 128G（自上月30名上昇至本月第20名）買氣比上月增加45%，顯見果粉對於出現價差較大的4G手機接受度相當高，而iPhone 12 128G則摔出榜外，從上月第17名跌至本月第29名。

▲2022年度1月台灣手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信提供）

▲2022年度1月台灣手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信提供）

1 月的手機銷售榜中，三星A系列機型攀升速度驚人，最熱銷單機Galaxy A52s（8GB/256GB）強勢將iPhone 13 256G擠下，進入排行前五，連上月第15名的A32（6GB/128GB）也一舉上昇到第九名；不僅如此，傑昇通信指出，全球雖仍飽受疫情困擾，居高不下的運輸成本及原物料價格上揚、加上晶片、人力短缺等環境因素反覆影響，安卓第一品牌三星仍如期發表期待已久的Galaxy S21 FE，不僅本月上市開賣就新進榜，也是安卓陣營唯一旗艦款式。

另外一個值得注意的重點，則是品牌力僅次蘋果、三星的OPPO，本月在排行榜上的除Reno6尚在第十名，其餘名次紛紛下滑，上月還在第九名的A55，本月已降至第13名；傑昇通信提到，名次同樣下滑的還有6.5吋、5000mAh大電量，還能當行動電源支援反向充電的realme C21，雖然本月降至第18名，是榜上價格最親民的4G手機，3190元就能買到，深受消費者喜愛。

本月成積稍稍成長的Redmi Note10 5G，進步四個名次，本月來到第15名，vivo Y21則維持第16名；傑昇通信觀察，熱銷排行榜上的陸系品牌OPPO、Redmi、vivo和realme總共占有7席，且幾乎是以中低階手機較受消費者買單，雖然品牌廠商以提昇中高階手機市占為目標，但萬元左右的手機已能應付多數人日常所需，因此價格仍是實際影響消費者是否願意掏錢的主因。

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