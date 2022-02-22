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想省錢買iPhone 12　盤點兩代旗艦機四大有感差異

▲iPhone 12、iPhone 13比較。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 12、iPhone 13比較。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 13已經上市將近六個月，雖然在銷售上，iPhone 13系列可以說是非常成功的產品，但可能因為價格因素，也有許多人會想要購買上一代旗艦機種iPhone 12系列，這兩台手機到底有何關鍵性的差異呢？外媒9to5mac也盤點4大重點，消費者可以依照自己需要選擇。

顯示螢幕

iPhone 12 和 iPhone 13 均配備 6.1 吋 Super Retina XDR 顯示螢幕，採用 OLED 技術，解析度為 2532 x 1770。這相當於每吋 460 像素。然而，iPhone 13 的一項升級是顯示螢幕的最大亮度為 800 尼特，高於 iPhone 12 的 625 尼特。由於對 HDR 的支援，顯示螢幕的實際最大亮度相同，為 1200 尼特。

需要注意的是，與 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 不同，iPhone 12 和 iPhone 13 都沒有配備 ProMotion 顯示螢幕，因此刷新率為60Hz。

▲iPhone 12、iPhone 13比較。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 13外觀。（圖／取自9to5mac）

外觀

iPhone 12 和 iPhone 13 在設計上非常相似。兩款都具有與 iPad Pro 類似的扁平邊緣，接近無邊框的顯示螢幕並支援 Face ID。背面都採用具有光澤感的表面材質。

在Face ID部分，iPhone 13 上容納Face ID 傳感器的凹槽比 iPhone 12 略小。蘋果表示，iPhone 13 凹槽的寬度縮小約 20%，但高度也略高. 實際使用的情況下，這是一個非常小的變化。iPhone 13 比 iPhone 12 更厚更重，用來容納更大的電池容量。

規格

iPhone 12 搭載蘋果 A14 仿生晶片，而 iPhone 13 則內置最新、最強大的 A15 仿生晶片，這兩款手機都配備 4GB 的 RAM。A14 和 A15 晶片均採用 6 核 CPU，兩者還具有 4 核 GPU 和 16 核神經引擎。蘋果一直對 A15 比 A14 快多少保持沉默，但跑分網站 GeekBench 的結果顯示 CPU 性能略有提高。

電池壽命

然而，A15 真正超越 A14 的地方在於電池壽命和效率。蘋果表示，iPhone 13 的續航時間比 iPhone 12 長 2.5 小時，A15 效率加上更大的電池讓續航力大幅提升，這也是手機變重的原因。

▲iPhone 12與iPhone 13對比。（圖／記者陳俐穎製）

▲iPhone 12與iPhone 13對比。（圖／記者陳俐穎製）

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