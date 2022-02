烏克蘭「幼稚園」遭到砲擊　老師帶20幼童躲藏畫面曝光

▲烏克蘭政府軍指控親俄武裝分子17日向盧甘斯克(Luhansk)區的村莊開火,打中了一家幼稚園。(圖/翻攝自推特)

記者林彥臣/綜合報導

烏克蘭東部17日發生幼稚園遭砲擊事件,政府軍與當地官員指控親俄武裝分子當天持續開砲了40分鐘,造成5名平民受傷,砲火甚至還直接擊中一家幼稚園,不僅教室被打穿一個大洞,老師與20名幼童面對砲火隆隆,也只能無助地擠在走廊避難。

根據英國媒體《太陽報》(The Sun)報導,現場照片顯示,砲彈炸穿幼稚園的遊戲室,孩子們驚恐的蜷縮在沒有窗戶的走廊上。

