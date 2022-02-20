烏克蘭「幼稚園」遭到砲擊　老師帶20幼童躲藏畫面曝光

▲烏克蘭政府軍指控親俄武裝分子17日向盧甘斯克（Luhansk）區的村莊開火，打中了一家幼稚園。（圖／翻攝自推特）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭東部17日發生幼稚園遭砲擊事件，政府軍與當地官員指控親俄武裝分子當天持續開砲了40分鐘，造成5名平民受傷，砲火甚至還直接擊中一家幼稚園，不僅教室被打穿一個大洞，老師與20名幼童面對砲火隆隆，也只能無助地擠在走廊避難。

根據英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，現場照片顯示，砲彈炸穿幼稚園的遊戲室，孩子們驚恐的蜷縮在沒有窗戶的走廊上。

Kindergarten damaged as shelling is reported in East Ukraine pic.twitter.com/YboGBPBaBJ — The Sun (@TheSun) February 17, 2022

一位幼稚園老師娜塔莉亞（Natalia Butenko）說，「3天前，他們差點殺死了學校裡的 20 名兒童，但砲彈仍在附近掉落，我永遠不會忘記那天孩子們的尖叫和淚水，他們仍然受到創傷」。

烏克蘭人權組織Proliska指出，這場砲擊發生在上午9點，由於幼稚園慘遭親俄分子直接攻擊，因此園內的建築受到嚴重破壞。另外，由於砲擊發生時，孩子們也還在幼稚園內上課，因此有2名老師在意外中受傷。

盧甘斯克的官員也透露，親俄武裝分子還對著住宅區持續持續開砲約40分鐘，導致3人在這場攻擊中受傷，其中包含一名警衛、一名洗衣工和一名助理教育工作者。

不過，親俄分子卻聲稱，烏克蘭政府軍在過去24小時向他們開火了4次，而他們也在確認是否有人死傷。

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