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劉泰英一圓李登輝「台灣和牛」夢　「源興牛」火鍋店開幕

▲▼一圓故總統李登輝「台灣和牛」夢，劉泰英「源興牛」火鍋店開幕。（圖／讀者提供）

▲一圓故總統李登輝「台灣和牛」夢，劉泰英「源興牛」火鍋店開幕。（圖／讀者提供）

記者陶本和／台北報導

故總統李登輝過去在花蓮培育台灣和牛，並以他的故鄉命名為「源興牛」。為一圓李登輝「台灣和牛夢」，國民黨前投管會主委劉泰英的「源興牛」火鍋店13日正式開幕，選用牛肉食材，全部來自本土培育的「源興牛」。

李登輝生前在花蓮積極培育、推廣台灣和牛，後來還以他的故鄉命名為「源興牛」；而劉泰英為了一圓李登輝的「台灣和牛夢」，他也投入配種研發改良工作，並籌備「源興牛」火鍋店，並在13日正式開幕。

劉泰英表示，在台灣光復後，日本就回去了，留下來一部分就被偷走（指牛），在陽明山的擎天岡，有的也被賣掉，大家都沒有想到這是珍貴的牛。

▼一圓故總統李登輝「台灣和牛」夢，劉泰英「源興牛」火鍋店開幕。（圖／讀者提供）

▲▼一圓故總統李登輝「台灣和牛」夢，劉泰英「源興牛」火鍋店開幕。（圖／讀者提供）

劉泰英表示，受到李登輝的指示後，必須要將這個牛給發揚光大。他表示，李登輝成立「源興居」，在花蓮積極培育推廣台灣和牛，就是要成立台灣和牛產業鏈。

政治議題方面，劉泰英被問及國民黨在2024年總統大選有沒有機會時，他表示，國民黨就是內鬥不斷，到現在也還在鬥，已經敗成這樣還不團結，他對國民黨很失望，再不團結就沒有希望了。

在日本福島食品進口的議題上，劉泰英說，他絕對是主張進口，因為說有輻射，但那麼久了輻射很低微，所以國民黨這樣鬧，沒有科學依據也是貽笑大方；不過，他也說，國民黨2024年如果想要勝選，「柯侯配」（柯文哲、侯友宜）是最佳解方。

▲▼一圓故總統李登輝「台灣和牛」夢，劉泰英「源興牛」火鍋店開幕。（圖／讀者提供）

▲▼一圓故總統李登輝「台灣和牛」夢，劉泰英「源興牛」火鍋店開幕。（圖／讀者提供）

▲▼一圓故總統李登輝「台灣和牛」夢，劉泰英「源興牛」火鍋店開幕。（圖／讀者提供）

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