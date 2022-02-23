4網友轟「挖角搶功」不起訴！瑞莎再議成功　全案發回北檢重辦

▲瑞莎提告4名網友加重誹謗不起訴，經提起再議後，全案發回北檢續行偵辦。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎 Larisa）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

烏克蘭名模瑞莎來台發展多年，取得中華民國國籍後近年積極培育中小學韻律體操選手，不料去年卻遭桃園彭姓教練等4人在網路上發文指控「撿其他教練心血」、「創辦的隊就是挖角」等，瑞莎怒隊4人提告加重誹謗。台北地檢署認為4人合理評論，日前處份不起訴；瑞莎不服提起再議，案經台灣高檢署審查後，認為再議有理由，以北檢偵查不完備為由發回偵查，北檢將續行偵查。

瑞莎（中文本名李瑞莎）自3歲開始接觸韻律體操，曾多次取得烏克蘭全國藝術體操冠軍，但16歲時因傷退賽，後決定從事模特兒工作，並來台發展演藝事業，於2015年嫁給鞋業小開成為台灣媳婦，2019年歸化取得我國身分證，近年成立「瑞星韻律體操協會」，專注培育中小學體操選手。

不料瑞莎自2021年4月起，陸續在Dcard論壇上遭網友PO文攻擊，批她「撿其他教練的心血，…她創辦的隊就是挖角」、「也不清人就一走了之讓選手收拾殘局」、「新聞說她自掏腰包去國外比賽，但選手費用（除了機票華航贊助選手也有出費用），其他都是自理的」，抨擊瑞莎讓選手自行吸收費用、拿著募款資金打著免費教練名義挖角優秀選手等。

瑞莎因此報案並提出告訴，檢警也火速查出PO文者身分就是彭姓、欒姓、汪姓、與李姓網友4人，其中3人還是桃園的體操教練、另一人則是選手。在瑞莎提告加重誹謗後，4人到案均否認抹黑；北檢調查後，認為4人發文內容均與體操運動發展有關，屬於可受公評之事，4人的評論尚未超出合理範圍，去年底將4人都不起訴。

瑞莎得知結果後，在個人臉書PO文表達驚訝與傷心，隨後更決議聲請再議、捍衛自身名譽。高檢署審查後，認為瑞莎再議有理由，以北檢偵查不完備為由，日前已發回續行偵查。後續北檢將二度偵辦，釐清4人行為是否構成誹謗。