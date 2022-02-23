快訊／林姿妙涉貪裁定80萬交保！　女兒和農業處長請回

記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

宜蘭地檢署22日指揮廉政署二度搜索宜蘭縣長林姿妙官邸，傳喚、拘提包括縣長林姿妙與其兒女在內等20多名被告與證人，全部偵訊於23日上午5時結束，其中林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與農業處長康立和被檢方認定涉犯貪汙治罪條例遭聲請羈押禁見，而羈押庭最新結果也出爐！林姿妙遭法院裁定80萬交保，而其女兒林羿伶與農業處長康立和則被請回。

宜蘭縣長林姿妙涉嫌宜蘭縣府2019年某羅東土地免徵增值稅貪汙等弊案，宜蘭地檢署二度指揮廉政署進行搜索偵辦，認定林姿妙與其兒女涉貪，並有財產來源不明的情形；其兒子林佑澤1月14日遭檢方偵訊後，涉嫌夥同國民黨前立委楊吉雄與其胞弟楊耀火等人共同藏匿證據，因此被檢方認定涉犯湮滅刑事證據罪，分別以200萬元、150萬元與150萬元交保。楊吉雄上午交保後步出宜蘭地檢署，更對著媒體鏡頭高喊，「對縣長政治迫害，自己也硬是受到牽連」。

▲林姿妙二兒子林佑澤遭檢方認為涉湮滅刑事證據，以200萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）



至於林姿妙與其女兒林羿伶，與農業處長康立和，宜檢則認為3人涉犯貪汙治罪條例中的圖利罪，其中林姿妙另涉財產來源不明罪，3人罪嫌重大，有勾串、滅證之虞而有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

▲▼林姿妙女兒林羿伶（上）和宜蘭縣農業處處長康立和（下）被請回。（圖／記者游宗樺、游芳男攝）

此外，財稅局長盧天龍與建設處都市計畫科長龍非池，檢調亦認為2人涉犯圖利罪，各以15萬元交保，其餘人士訊後均以被告身分請回。