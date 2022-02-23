LINE「5款爆夯貼圖」一鍵免費領取　網驚隱藏版：超實用

▲LINE實用貼圖，快來一鍵領取。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

貼圖控快下載！LINE又推出5款超萌貼圖，包括虛擬歌手《初音未來》、療癒插畫《啾波麻糬》、《LINE購物護照跟ATM一起賞櫻趣》、從國文課本裡跑出來的《瘋狂的古人們》，以及精品插圖《DIOR NEW LOOK新風貌貼圖》，用戶加入官方好友後就可立即擁有！

《LINE Bubble 2 x 初音未來》秒點下載

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使用期限：90 天

▲下載期限至3月14日。（圖／翻攝LINE）



《LINE購物 夯話題 x 啾波麻糬》秒點下載

下載條件：將官方帳號加為好友即可下載

使用期限：90 天

▲下載期限至3月17日。（圖／翻攝LINE）

《LINE購物護照 跟ATM一起賞櫻趣》秒點下載

下載條件：開通 LINE 購物護照即可下載

使用期限：90 天

▲下載期限至3月19日。（圖／翻攝LINE）

《LINE TAXI x 瘋狂的古人們》秒點下載

下載條件：將官方帳號加為好友即可下載

使用期限：90 天

▲下載期限至3月23日。（圖／翻攝LINE）

《DIOR NEW LOOK新風貌貼圖》秒點下載

下載條件：將官方帳號加為好友，開啟電子會員卡並完成任務即可下載

使用期限：180 天

▲下載期限至5月22日。（圖／翻攝LINE）

好康曝光後，讓PTT省錢板一陣暴動，其中啾波麻糬與瘋狂的古人們可說是隱藏版神圖，讓捨不得花錢買貼圖的人，直呼賺到了，「大推啾波」、「感謝分享～古人很有趣立刻下了」、「都很讚耶」、「古人的不錯，想買」。