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女大生戶頭剩40元！崩潰問「2000元怎麼活20天」　神人曝救急APP

吃午餐,吃麵,吃東西,貪吃鬼,大胃王。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO因生活發變故，求問2000元怎麼活過20天？（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／閔文昱報導

許多人都有很大的經濟壓力，有時候即便東省西省，但還是只能當月光族，每到月底就要煩惱該如何填飽肚子。就有網友發文求助，戶頭存款加錢包的錢，只剩2000元，但距離下次發薪日還有20天，「怎麼樣用最少的錢過一個月？」引發熱烈討論。對此，許多人提出妙招，甚至分享1款App，表示「可以應急」。

一名女網友在Dcard發文表示，由於之間出了一點事，所以戶頭存款剩40元，加上錢包的錢總共只剩2000塊，而她是在外面租房子，還要背學貸，壓力很大，但又不敢跟家裡要錢，且還有電費手機費都還沒繳，讓她無奈求助，「請問有人可以分享很窮的時候怎麼吃三餐？日子真的要過不下去了。」

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▲▼錢包、沒錢、窮、月光族示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網友分享不少省錢小妙招。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，不少網友都分享自己的省錢妙招，「買一包糖跟吐司，喝點糖水能避免血糖太低」、「印尼店買印尼泡麵，一包好像9到10塊錢，買一箱可以很好的撐過去」、「FB有剩食社團，通常是劇組或辦活動剩的便當之類的，可以去拿幾個回家冰就可以省幾餐了」、「泡麵+去家樂福買一袋50元的水餃」。

另外，也有不少網友推薦打工兼職App「小雞上工」，「小雞上工打工趣，找一些當日活動工，能當天現領的，啊記得不要去那種要先繳錢的高薪打字之類的喔」、「小雞上工有很多任務可以去看看！基本上給的薪資都不會太低，可以應急」、「小雞上工有很多臨時的」、「可以找小雞，另外人才天下蠻常缺檔期工讀生的樣子常常打給我問有沒人，妳可以參考看看」。

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