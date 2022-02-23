徐州8孩案　疑似「民兵」也參與駐守事發村落

▲爆發徐州8孩案的董集村，先是被當地警方嚴密把守，接著整個村子架起了鐵皮圍牆。（圖／翻攝自twitter.com/jenniferatntd）



中央社台北22日電

徐州八孩案發展至今，官方維穩力道在各方面同步加強。綜合各方資訊顯示，事發的江蘇豐縣董集村不但被鐵皮包圍，豐縣人民武裝部更派出穿著軍大衣的疑似民兵駐守村口，乍看之下有如軍管。

同時，江蘇省官方17日針對徐州八孩案成立調查組後，被控首先調查的卻是當事人董志民、楊慶霞的結婚證「是誰洩漏的」。消息傳出，已經有100多名江蘇、安徽相關人士因此被官方傳喚。

綜合網路資訊及流出的影像，爆發徐州八孩案的江蘇省徐州市豐縣董集村，先是被當地警方嚴密把守，接著整個村子架起了鐵皮圍牆。隨後，豐縣負責民兵管理及兵役動員的人民武裝部，參與了董集村的封鎖管制工作。

在照片及影片畫面中，參與董集村村口管制、盤查及巡邏者除了可一眼辨識的民警外，還有身著綠色軍大衣及紅色領章的人員。

有中國網友表示，這些人員是由豐縣人民武裝部動員而來，理論上屬於民兵系統，但遠看上去「像當兵的」。而這在中國其他需要封鎖控制的非軍事、非官方場合中，很難見到，因此可以想見官方對董集村的管制，已到滴水不漏的程度。

人民武裝部是中國縣、鄉級行政單位及企業、學校設置的單位，專責兵役動員及民防武裝、民兵管理。1996年4月起，地方行政單位的人民武裝部都被收歸軍隊建制，同時接受當地軍事機關及黨政單位的雙重領導。其中，縣級人民武裝部為正團級編制，隸屬當地軍分區（警備區）。

除了嚴控事發地點董集村，江蘇省調查組更大舉追查洩漏董志民、楊慶俠結婚證的洩密者。綜合網路訊息及自由亞洲電台報導，有知情人士透露，光是江蘇、安徽兩地就已有100多人被警方傳喚，調查結婚證外洩管道；而多次領先披露徐州八孩案訊息的維特帳號「驕傲女孩」也指出，因此被約談者已有數十人。

與此同時，官方也在董集村甚至歡口鎮周邊區域，通過人臉識別、步態識別等手段，對進出歡口鎮的所有人進行清查分析，進而查出可能的洩密者及潛入調查的民間人士。

根據報導，1名江蘇警官向網友透露，徐州市官方已要求豐縣政府全面控制「八孩媽」的相關訊息，並從其他地區借調大批警力，對進出豐縣的道路實施管制。

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