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桃園機場感謝新力旺智慧精工公司捐贈N95口罩　共同守護國門防疫

▲▼n95,新力旺智慧精工,桃園機場。（圖／桃園機場提供）

▲新力旺智慧精工股份有限公司捐贈桃園機場防疫計程車司機與服務臺服務人員N95口罩防疫物資，守護邊境第一線工作人員執勤安全。（桃園機場提供，下同）

記者錢雅慧／桃園報導

感謝企業暖心捐贈！新力旺智慧精工股份有限公司捐贈桃園機場防疫計程車司機與服務臺服務人員N95口罩防疫物資，守護邊境第一線工作人員。今（22）日機場公司致贈感謝狀，感謝其共同守護國門安全健康。

桃園機場表示，疫情蔓延全球已兩年，桃園機場第一線工作人員的付出與奉獻，維持了機場旅客、貨物的正常營運，也確保了國境的安全。總計2021年，入出境旅客合計90萬9,012人次、航機總起降10萬6,893架次、防疫車隊出勤27萬8,472趟次，載運32萬2,422人次；今年農曆春節前的入境高峰，單日更達3,097趟次。機場公司感謝疫情期間包括新力旺智慧精工在內的許多企業，為防疫工作注入能量，與桃園機場服務大聯盟一起合作對抗疫情。

▲▼n95,新力旺智慧精工,桃園機場。（圖／桃園機場提供）

▲機場公司感謝新力旺智慧精工股份有限公司為防疫工作注入能量，與桃園機場服務大聯盟一起合作對抗疫情。

新力旺智慧精工股份有限公司董事長鄭榮賢指出，自疫情爆發以來，桃園機場工作人員即身處高風險環境執行各項防疫工作，防堵疫情守護國人安全健康，新力旺智慧精工股份有限公司希望藉由捐贈防疫物資等實際行動，表達對於國門第一線工作人員的支持與感謝。本次所捐贈的奈米銅離子N95口罩，經劍橋大學及Texcell實證，可抑制冠狀病毒最高達99.98%，有效強化防疫裝備，守護工作人員的安全健康。

桃園機場排班計程車自律委員會主委黃良易表示，第18屆排班計程車成立後即面臨疫情挑戰，雖然面臨染疫風險，肩負著交通防疫國家隊的使命，防疫車隊默默堅守崗位，兢兢業業地遵從中央疫情中心指示完善各項防護與落實清消作業，不眠不休地服務旅客，完成每趟載運任務，感謝新力旺公司的體恤與支持，協助提升個人防護裝備，共同為國門防疫盡一份心力。

因應國際疫情嚴峻，機場公司持續落實邊境檢疫措施，加強員工第3劑疫苗接種等防疫作為，目前為止覆蓋率約7成，所有機場服務大聯盟成員後續將在行政院、中央疫情指揮中心、交通部與桃園市等各級政府機關的指引與協助下，繼續為國人健康與安全守護國門第一線。

註：第3劑疫苗接種率統計人員包含機場公司、CIQS、防疫車隊、清潔、保全等工作人員，不含民航六業人員。

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