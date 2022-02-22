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高金素梅公開表態「不會選高雄市長」　高市藍議員扼腕

▲無黨籍立委高金素梅。（圖／記者林敬旻攝）

▲無黨籍立委高金素梅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨備戰年底九合一大選，有傳言無黨籍立委高金素梅可能披藍袍，征戰高雄市長之役。不過，高金素梅今（22日）再次公開宣示，不會選高雄市長，也不會選任何縣市長。對此，高雄市議員邱于軒則扼腕表示，尊重委員的決定！但身為高雄市民和高雄民代，真的有很大的聲音希望委員挑戰高雄。

針對被點名替國民黨選高雄市長傳言，高金素梅22日透過臉書回應，「身為原住民族，我始終以無黨籍身份從政，從政的理念就是為人民服務。我的族人同胞投票給我，我的職責就是為族人同胞服務。感謝很多朋友的關心鼓勵，但轉戰之說，我心如止水。」

▲▼高金素梅宣示「不會去選高雄市長」，高市藍議員扼腕。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高金素梅宣示「不會去選高雄市長」，高市藍議員扼腕。（圖／記者賴文萱翻攝）

高金素梅說，她信守對族人同胞的承諾，一直是「原住民族立法委員」，從未與任何政黨人士討論轉戰可能性，也不知道轉戰訊息從何而來。

對於自己未來有何期待，高金素梅強調，她期待原住民族有更多「無黨參政」、我期待有更多年輕世代「在野參政」、期待民主制衡。「我會投入我所期待！我不會去選高雄市長！我不會去選任何縣市長！」

對此，先前相當支持高金素梅參戰高雄市長的高雄市議員邱于軒扼腕表示，尊重委員的決定，但身為高雄市民和高雄民代，真的有很大的聲音希望委員挑戰高雄。她並強調，會努力向委員看齊，民主制衡的路上會努力堅持下去的。

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