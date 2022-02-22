吳慷仁亞東醫院拍新戲遭質疑　羅一鈞：與專責病房不同棟

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

新北亞東醫院遭媒體爆料出借劇組拍攝，現場有藝人吳慷仁、姚淳耀等人，但拍攝地與新冠肺炎專責病房同一層且相當接近，形同讓劇組工作人員暴露在危險之中，令工作人員都相當不滿。對此指揮中心今（22）解釋，該媒體爆料的專責病房其實和目前收置確診病患的專責病房不同棟、不同樓，「是一場誤會而已。」

根據時報周刊指出，《模倣犯》劇組10日在亞東醫院拍攝，亞東醫院身為新北市醫學中心，有設立新冠肺炎專責病房，先前又爆出院內有病患、護理師感染，讓劇組人心惶惶，即便工作人員表達不希望在醫院拍攝，當天依舊被迫到現場開工，這讓早已忙到過勞的劇組人員怒氣值升高到最高點，還po文抱怨：「我們在新冠肺炎高風險病患門口等進場？這樣還要拍嗎？」認為劇組為了趕工，卻要工作人員賣命配合，絲毫不顧慮在場眾人健康安危。

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醫療應變組副組長羅一鈞今日也於記者會上澄清，當時亞東醫院群聚事件的監測時間已經期滿，院內並無染疫事件需進一步監測追蹤。羅指出，先前已拜訪過爆料周刊指稱的「專責病房」，發現是亞東醫院在去年5、6月本土疫情爆發時，應指揮中心要求加開的50間專責加護病房，跟目前所收治確診病患的專責病房在不同棟、不同樓，先前確實有臨時加開，但實際上並沒有在收置病患，「只是招牌沒拿掉，事實上沒有收置，我想這是一場誤會而已。」