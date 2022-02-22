　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

另類寒害　水道博物館櫻花歪斜館方強化支撐迎接228連假花期

▲台南山上水道博物館淨水池區櫻花受寒害到波及，雨勢造成土質鬆軟，加上強風襲擊，部分櫻花樹出現歪斜現象，館方冒雨搶救豎立支架，確保櫻花無礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上水道博物館淨水池區櫻花受寒害到波及，雨勢造成土質鬆軟，加上強風襲擊，部分櫻花樹出現歪斜現象，館方冒雨搶救豎立支架，確保櫻花無礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

入冬第一波寒流發威，強風挾帶大雨，氣溫急凍，這波寒流也帶來災情，台南賞櫻私房景點山上水道博物館淨水池區櫻花也遭到波及，原本在農曆春節前已開始綻放，但這兩日雨勢造成土質鬆軟，加上強風襲擊，部分櫻花樹出現歪斜現象，館方冒雨搶救豎立支架，確保櫻花無礙，能在228連假再迎來一波綻放。

▲台南山上水道博物館淨水池區櫻花受寒害到波及，雨勢造成土質鬆軟，加上強風襲擊，部分櫻花樹出現歪斜現象，館方冒雨搶救豎立支架，確保櫻花無礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化局從2016年起於淨水池區陸續栽種櫻花，第一階段植樹500餘棵，品種有河津櫻、富士櫻、八重櫻，第二階段再植250多棵，品種新增吉野櫻，不同品種櫻花花期有別，花型及姿態錯落有致，除此之外尚有大片鳳凰木，遊客春天時可以賞櫻，夏天時則有火紅的鳳凰花可供欣賞，以往開花的時候總是吸引大批遊客。

▲台南山上水道博物館淨水池區櫻花受寒害到波及，雨勢造成土質鬆軟，加上強風襲擊，部分櫻花樹出現歪斜現象，館方冒雨搶救豎立支架，確保櫻花無礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

但自2021年起連日豪雨導致土石鬆軟、含水量過高，導致100多棵櫻花樹發生病變，館方發現後積極投入搶救，移除病死植株，並在中華生物科技董事長李壯源和國票綜合證券董事長洪三雄捐贈櫻花樹苗下，在去年底重新補植，今年春節前後，停車場周遭的河津櫻已經盛開將近七成，吸引大批遊客造訪；最近大階梯兩側的八重櫻也接力綻放，預計四月份中央草原旁的富士櫻也將開始盛開。

▲台南山上水道博物館淨水池區櫻花受寒害到波及，雨勢造成土質鬆軟，加上強風襲擊，部分櫻花樹出現歪斜現象，館方冒雨搶救豎立支架，確保櫻花無礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

惟接連寒流夾帶風雨，除了將部分櫻花打落，也對新植的櫻花造成威脅，部分櫻花樹不耐強風吹襲，出現歪斜現象，館方人員冒雨搶救，架立支架，確保櫻花樹能夠撐過這次威脅

館方表示，目前還有不少櫻花樹上仍有花苞，根據經驗，寒流過後若氣溫回暖，會有催花效果，氣象預報接下來二二八連續假期會是好天氣，歡迎民眾前來賞花，體驗偽出國風情。

ET快訊
快訊／林姿妙、兒女、3處長「遭帶走約談」！
快訊／國道3號嚴重車禍　小客車引擎削去一半！女駕駛命危
《艋舺》男星開槍輾屍、性愛片勒索小模　落網狼狽樣曝
獨家／單身狗必看！童仲彥娶小15歲麻豆　親揭「和我交往都想嫁
正妹潛水「遭螺旋槳削奶」！　業者發聲明了
童仲彥梅開三度！　入獄前娶嬌妻：女孩都想嫁我
想知道「黑人下面多大」！　櫃哥跟進廁所被一幕嚇逃
今晚「冷空氣＋雨彈」會更溼冷！　放晴時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

神人搶2022.2.22發文「農曆卻寫大凶？」　命理師反笑：諸事皆宜

日本進口草莓3個月爆15件農藥超標　食藥署宣布：啟動逐批查驗

怕冷狂穿4件！同事1理由「上身脫光光」　六塊肌哥拚了：不喜歡輸

「基隆捷運」定案路線出爐！八堵－南港可轉乘雙鐵、北捷

學測首例5766件「考生未簽名」遭扣1級分　塗鴉「哆啦A夢」也違規

正妹蘭嶼潛水「遭螺旋槳擊胸留疤」！業者6點聲明：疑點待釐清

在烏克蘭12名台生3人將返台！其餘9人不離開原因曝光

獨角戲作品大爆發！「第20屆台新藝術獎」公布17組入圍名單

買超貴保養品「捨不得用」！放到過期才後悔　她列9點不解：買了不用？

另類寒害　水道博物館櫻花歪斜館方強化支撐迎接228連假花期

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

南柱赫因「它」陷兩個女人的戰爭　《二十五，二十一》金泰梨搭他肩：腋下撕裂了

神人搶2022.2.22發文「農曆卻寫大凶？」　命理師反笑：諸事皆宜

日本進口草莓3個月爆15件農藥超標　食藥署宣布：啟動逐批查驗

怕冷狂穿4件！同事1理由「上身脫光光」　六塊肌哥拚了：不喜歡輸

「基隆捷運」定案路線出爐！八堵－南港可轉乘雙鐵、北捷

學測首例5766件「考生未簽名」遭扣1級分　塗鴉「哆啦A夢」也違規

正妹蘭嶼潛水「遭螺旋槳擊胸留疤」！業者6點聲明：疑點待釐清

在烏克蘭12名台生3人將返台！其餘9人不離開原因曝光

獨角戲作品大爆發！「第20屆台新藝術獎」公布17組入圍名單

買超貴保養品「捨不得用」！放到過期才後悔　她列9點不解：買了不用？

另類寒害　水道博物館櫻花歪斜館方強化支撐迎接228連假花期

入選國家隊不想被看扁　齊天大聖林秉聖：拿實力證明給他們看

陳時中為高端抱屈　柯文哲酸：台大醫學系不用考醫師執照了

屏東市土地飆漲75% 　在地專家估：3年內再漲1成

趙春山／烏克蘭危機凸顯「新冷戰」的常態化

快訊／官邸再遭搜索！林姿妙、兒女、3處長「遭帶走約談」

快訊／國道3號小客車追撞拖板車　引擎被削去大半女駕駛命危

統一獅3月8日開始自辦熱身賽　初步安排11場

神人搶2022.2.22發文「農曆卻寫大凶？」　命理師反笑：諸事皆宜

日本進口草莓3個月爆15件農藥超標　食藥署宣布：啟動逐批查驗

怕冷狂穿4件！同事1理由「上身脫光光」　六塊肌哥拚了：不喜歡輸

生活熱門新聞

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

童仲彥舊愛「邱主任」近況曝！

租房遇雷客　網全歪樓：拜託租我

北北基7縣市大雨！明起「新冷氣團」濕凍10℃

童仲彥曝喜訊！　三婚娶「小15歲女友」

台灣人擇偶條件調查！僅1族群求「房事和諧」

老高被超越？網點名1位YouTuber深度贏了

下雨衣服乾不了？「4個快速烘衣法」達人最推

停車場三寶！　她無奈拍下這一幕：到底有多懶？

媽「想要就買」花成月光族　父退休金全在她手網嘆：無解

女主播幫買動物疑「吞700萬元」　頑皮世界人員看傻

更多熱門

相關新聞

澎湖綠蠵龜凍昏沙灘　珊瑚礁魚冷死沖上岸

澎湖綠蠵龜凍昏沙灘　珊瑚礁魚冷死沖上岸

近日寒流發威，離島澎湖不但寫下6年來最低溫紀錄，也是20年來2月最強風，10年內冬季最強風。而這波寒流帶來的影響，除了澎湖地區疑有3人因天冷猝死之外，海溫48小時內直降2.8度，岸巡人員連日發現2隻小海龜擱淺海灘失去活動力，亦疑與這波寒流有關，而迎風面的海灘，昨（21）天午後已出現第一波凍死的珊瑚礁魚類。

黃偉哲請農漁民注意寒害即時通報公所

黃偉哲請農漁民注意寒害即時通報公所

三芝櫻花粉嫩齊綻放　二號倉庫在地特色融入產品

三芝櫻花粉嫩齊綻放　二號倉庫在地特色融入產品

賞櫻就去3大「熱門景點」！

賞櫻就去3大「熱門景點」！

新北深坑阿柔洋櫻花粉嫩綻放

新北深坑阿柔洋櫻花粉嫩綻放

關鍵字：

寒害水道博物館櫻花歪斜支撐

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

蘇友謙欠丟丟妹3網紅「上百萬業配費」！

童仲彥舊愛「邱主任」近況曝！

寒流洗澡太痛苦！內行推1神物：後悔太晚裝

法院認證「背後傳球不正常」　葉毓蘭痛批：可笑

租房遇雷客　網全歪樓：拜託租我

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面