另類寒害　水道博物館櫻花歪斜館方強化支撐迎接228連假花期

▲台南山上水道博物館淨水池區櫻花受寒害到波及，雨勢造成土質鬆軟，加上強風襲擊，部分櫻花樹出現歪斜現象，館方冒雨搶救豎立支架，確保櫻花無礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

入冬第一波寒流發威，強風挾帶大雨，氣溫急凍，這波寒流也帶來災情，台南賞櫻私房景點山上水道博物館淨水池區櫻花也遭到波及，原本在農曆春節前已開始綻放，但這兩日雨勢造成土質鬆軟，加上強風襲擊，部分櫻花樹出現歪斜現象，館方冒雨搶救豎立支架，確保櫻花無礙，能在228連假再迎來一波綻放。

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文化局從2016年起於淨水池區陸續栽種櫻花，第一階段植樹500餘棵，品種有河津櫻、富士櫻、八重櫻，第二階段再植250多棵，品種新增吉野櫻，不同品種櫻花花期有別，花型及姿態錯落有致，除此之外尚有大片鳳凰木，遊客春天時可以賞櫻，夏天時則有火紅的鳳凰花可供欣賞，以往開花的時候總是吸引大批遊客。

但自2021年起連日豪雨導致土石鬆軟、含水量過高，導致100多棵櫻花樹發生病變，館方發現後積極投入搶救，移除病死植株，並在中華生物科技董事長李壯源和國票綜合證券董事長洪三雄捐贈櫻花樹苗下，在去年底重新補植，今年春節前後，停車場周遭的河津櫻已經盛開將近七成，吸引大批遊客造訪；最近大階梯兩側的八重櫻也接力綻放，預計四月份中央草原旁的富士櫻也將開始盛開。

惟接連寒流夾帶風雨，除了將部分櫻花打落，也對新植的櫻花造成威脅，部分櫻花樹不耐強風吹襲，出現歪斜現象，館方人員冒雨搶救，架立支架，確保櫻花樹能夠撐過這次威脅

館方表示，目前還有不少櫻花樹上仍有花苞，根據經驗，寒流過後若氣溫回暖，會有催花效果，氣象預報接下來二二八連續假期會是好天氣，歡迎民眾前來賞花，體驗偽出國風情。