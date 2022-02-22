傻眼！為30萬糾紛擄走人　22歲匪見警先求助：我iPhone12掉了

▲為30萬糾紛擄走人，22歲嫌卻留現場找手機，還求助警方：我iPhone12掉了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄左營分局博愛所22日凌晨1點多獲報榮德街疑似有糾紛，有男子被擄走，但警方到場時已無糾紛現場。隨後一名22歲陳姓男子神色緊張向警方表示，自己iPhone12手機不見，希望警方能幫忙找，現場副所長陳文宗發現該男可疑，調閱監視器才發現陳男就是涉案人，而他的手機是被主嫌蘇男帶走，形同鬧劇一場。

▲▼高雄3男為30萬糾紛擄走人。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，被擄走的23歲林男與28歲主嫌蘇男有約30萬的金錢糾紛，蘇男找來陳男與另名23歲的朱男一同跟林男談判，結果在談判不合情況下，要林男一起離開，而後開車在市區、屏東閒晃談判還錢事宜。

警方獲報到場後已無糾紛現場，正在與報案路人詢問時，嫌犯陳男突然神色緊張向警察表示自己iPhone 12 pro max手機不見，希望警方幫忙找，也向警方留下資料。

▲警方後續循線將主嫌蘇嫌及林姓被害人帶回分局，釐清案情依法偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，現場副所長陳文宗發現陳男可疑，經警方調閱監視器，發現陳男就是涉案人之一，立即將他帶返所。陳男向警方表示，自己無辜，不太清楚狀況，警方研判陳嫌可能心虛留在現場。結果經警方撥打陳嫌手機時，陳嫌手機是被蘇嫌不慎帶走，形同一場鬧劇。

警方後續循線將主嫌蘇嫌及林姓被害人帶回分局，釐清案情依法偵辦。