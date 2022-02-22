北北基7縣市大雨！明起「新冷氣團」濕凍10℃　228連假天氣曝

▲今天冷空氣減弱，不過由於持續有雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天冷空氣減弱，不過由於持續有雨，所以仍會感到濕冷。明天有另一波冷氣團南下，低溫又降回11度左右，濕冷天氣要持續到週五，不過週五清晨受到輻射冷卻效應影響，低溫可能僅剩10度。週五白天起回溫，228連假全台舒適微熱。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(22)日冷空氣續減弱；氣溫雖已回升，感覺仍偏濕冷。各地持續有雨，雨勢時大時小，南台灣降雨時間長相對較短。氣象局針對基隆、台北、新北、台中、南投、宜蘭、花蓮發佈大雨特報。

▲全台7縣市大雨特報。

各地氣溫：北部13至18度，中部12至18度，南部13至24度，東部13至24度。氣象局針對金門馬祖發佈低溫成色燈號，今(22日)晨至上午金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

明(23)日「鋒面」及另一波「大陸冷氣團」南下，各地雨勢增大(左圖)，氣溫下降、再度轉冷，本島平地最低溫降回11度左右；明晚、中南部雨漸停歇。週四(24日)「鋒面」離開，連日大範圍多雨的型態改變，北部及東半部仍有局部短暫雨(右圖)，新竹以南晴時多雲；受「大陸冷氣團」影響，北台偏冷，其他各地早晚冷。

▲週五(25日)大氣轉乾，北、東雲量漸減，中南部晴朗穩定。

週五(25日)大氣轉乾，北、東雲量漸減，中南部晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨的機率；冷氣團白天起減弱，氣溫漸回升。週四、五兩天的清晨，竹苗及中部局部地區仍有10度左右的輻射低溫，應注意。

最新模式模擬顯示，週六至下週一(26至28日)各地持續晴朗穩定，唯下週日北海岸、東北角雲量略增、降雨機率略微提升；各地白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨易有輻射霧，應注意。

▼最新(21日20時)歐洲(ECMWF)模式，23日20時地面模擬圖(左圖)顯示，23日白天台灣仍為大範圍多雨的型態。24日20時地面模擬圖(右圖)則顯示，僅迎風面有一些降雨。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）