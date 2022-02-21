集檢所外送便當「曾揪出菸毒」　陳時中祭規定：8類危險物品禁送

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

日前爆出民眾匡列進集中檢疫所，卻發現親人送的餐點有被翻動痕跡，感覺像被當犯人對待，引發熱議。對此指揮官陳時中回應，會這樣檢查，是因為先前曾查過多起違禁品，甚至包含毒品，並於今（21）日記者會重申集檢所外送物相關規範，以及8類危險物品清單，強調違法者會依據相關程序辦理。

針對民眾進集檢所抱怨像犯人，衛福部醫福會執行長王必勝也在臉書發文，曬出許多曾在飯菜、零食內查驗出的違禁品，表示集檢所的外送物並非逐批查驗，是根據住民行為模式及物品異狀等判斷後才進行抽查，目的是為了確保安全。「檢疫所不是自己家，是很多人要一起使用的空間，所以必須要有管理指引。」表示日後外送進來的物品和食物，仍會持續抽檢，但會要求工作人員盡量保持其原狀。

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陳時中指出，有授權管理者相關管理規範，進集檢所前都會讓入住者了解應遵守規範。他也再度重申集檢所相關規範，入住該場所不得外出、不得與外來者會面，家屬物品由工作人員點交，並於指定時間轉給當事人，但不負責確保食品安全；因安全考量，恕無法轉交香菸、酒精類等飲品，及其他危險物品如刀片、打火機等。

陳時中強調，毒品也在禁止之內，物品經查驗後若有違法，將會依相關程序辦理，若無違法，則會先代為保管，待民眾出檢疫所後再行歸還。

▲檢疫所危險物品清單。（圖／指揮中心提供）