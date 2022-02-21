▲國衛院改良「小癌王」化療複方，存活期延長19個月、僅6%有副作用。（圖／國衛院提供）

記者嚴云岑／台北報導

有著「小癌王」之稱的膽道癌是少見原發性惡性腫瘤，108年癌症登記報告統計約有2300人確診。目前雖有國際複方化療，只有25%的患者腫瘤明顯縮小，整體中位存活期11.4個月，且約有60%的病患發生嚴重白血球低下副作用。國衛院與台北榮總合作研發改良型處方，整體中位存活期最長可達19個月，且只有6%有副作用，研究成果已發表於名國際期刊。

膽道系統遍布整個肝臟，與膽囊匯流後注入十二指腸，負責分泌與貯存幫助分解脂肪與酒精的膽汁。膽道癌依其發生位置，可粗略分為肝內膽道癌、肝外膽道癌及膽囊癌，由於症狀不明顯，不容易及早發現，發現時只有30至40%的患者可接受手術，且因附近的血管及神經相當多，手術難度很高。

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膽道癌無法手術的患者，目前國際標準治療為gemcitabine 搭配cisplatin複方化療（簡稱GC），然而只有約25%的患者腫瘤有明顯縮小，整體中位存活期只有11.4個月，且有25%的病患會發生嚴重白血球低下的副作用，在日本的研究中，約有60%使用GC處方的病患發生嚴重白血球低下，顯示GC處方並不適合亞洲人使用，因此需要研發適合國人使用的膽道癌處方。

國衛院癌症研究所陳立宗特聘研究員、姜乃榕助研究員級主治醫師與台北榮民總醫院腫瘤醫學部腫瘤免疫治療中心陳明晃主任合作研發改良型GS處方與NGS處方，在臺灣癌症臨床研究合作組織（TCOG）及國內四家醫學中心執行臨床試驗。

▲國衛院癌症研究所陳立宗特聘研究員、姜乃榕助研究員級主治醫師與台北榮民總醫院腫瘤醫學部腫瘤免疫治療中心陳明晃主任合影。（圖／國衛院提供）

相較於國際標準治療，改良型GS處方具有相似療效但較低之副作用，整體中位存活期12.7個月，而使用NGS處方有高達45%的病患腫瘤會明顯縮小，整體中位存活期長達19個月，且只有6%的病患發生嚴重白血球低下的副作用。改良型GS處方研究論文已發表於知名國際期刊《Liver International》，NGS處方初步成果已發表於2021年歐洲臨床腫瘤學會(ESMO)胃腸腫瘤年會。

國衛院表示，改良型GS處方是使用每兩周注射一次的gemcitabine搭配每日口服愛斯萬(TS-1)，服用10日休息4日，在臨床試驗TG1308中總共收治了51名晚期膽道癌患者，約22%的病患腫瘤會明顯縮小，整體中位存活期12.7個月，與GC療法的療效相近，但只有4%的病患發生嚴重白血球低下的副作用，是更適合台灣人的處方。

由於改良型GS處方具有相當良好的耐受性，研究團隊更進一步使用改良型GS處方加上每兩周注射一次免疫治療藥物nivolumab (保疾伏)，簡稱NGS處方，新的臨床試驗T1219總共收治了48名晚期膽道癌患者，初步分析發現，高達45%病患腫瘤會明顯縮小，整體中位存活期長達19個月，有3名患者腫瘤經過NGS治療後甚至成功切除所有腫瘤，除了成效顯著外，也只有6%的病患發生嚴重白血球低下的副作用，可以做為台灣膽道癌新的標準治療。