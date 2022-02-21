寒流急凍48小時！全台猝死「50人↑」　台中1人凍死公園

▲寒流來襲，全台累計至今已有688人非創傷性送醫，其中有超過50件以上猝死、OHCA（到院前心肺功能停止）。（圖／記者李毓康攝）
記者陳韻如／整理報導
寒流強襲，全台20縣市持續發布「低溫特報」！中央氣象局今觀測，今（21日）清晨全台最低溫出現在台中市大甲的7.9度。對此，《東森新媒體ETtoday》根據各地消防局資料整理，自19日開始至今，全台出現超過800起非創傷性送醫，其中包含了猝死、OHCA（到院前心肺功能停止）的案件超過50人以上，而是否天冷因素所致，仍待釐清，提醒民眾務必注意保暖。
北北基地區
台北市
北市消防局表示，19日至20日晚間共有20起OHCA未送醫案件。
新北市
新北消防局表示，19日至20日晚間8時共有4起OHCA送醫後身亡案件，分別為38歲男性、44歲女性、49歲男性、57歲男子。
基隆市
基隆消防局表示，19日中午12時至21日上午8時，急病救護案件共40件，其中1例OHCA送醫後身亡案件，為47歲男性。
桃竹苗地區
桃園市
桃園消防局表示，截自20日中午為止，接獲3例內科案件，其中57歲男性、77歲男性搶救無效身亡，55歲女性則是搶救後恢復呼吸心跳。
新竹縣
竹縣消防局表示，共有6起OHCA案件，分別為72歲女性、94歲女性，45歲男性、47歲男性、69歲男性、80歲男性。
新竹市
竹市消防局表示，未接獲相關案例。
苗栗縣
苗栗縣消防局統計，自19日零時至21日上午9時，共有急病救護82件，OHCA14件，其中一名54歲婦人無生命跡象。
中彰投地區
台中市
台中市消防局表示，19日上午8時21日上午8時，接獲1件寒流路倒非創傷OHCA案件，1名男性於潭子區一處公園內被發現明顯死亡。
彰化縣
彰化縣消防局表示，19日上午8時至21日上午8時接獲緊急救護113件，其中有7人OHCA，分別是彰化市56歲男性、北斗鎮87歲男性、大村鄉84歲男性、溪州鄉83歲女性、員林市96歲女性、彰化市77歲男性、埔鹽鄉55歲男性。
南投縣
南投縣消防局表示，19日上午8時至21日上午8時，共接獲6起非創傷OHCA案件，分別是南投市54歲男性、竹山鎮63歲男性、草屯鎮84歲女性、南投市67歲男性、仁愛鄉70歲男性、中寮鄉35歲男性。
雲嘉南地區
雲林縣
雲林縣消防局表示，19日上午8時至21日上午8時已接獲77起因急病緊急送醫救護案件，其中6人OHCA。
嘉義縣
嘉義縣消防局表示，19日中午12時至21日上午8時，急病救護案件達45件，其中8人OHCA。
嘉義市
嘉義市消防局表示，19日中午12時至21日上午8時，急病救護案件29件，其中有4件OHCA。
台南市
台南消防局表示，未接獲相關案例。
高屏地區
高雄市
高雄市消防局表示，20日0時至21日8時共250件急病救護、非創傷ohca案件共25件。
屏東縣
屏東消防局表示，20日上午8時至21日上午8時急病案件有61件，其中包含OHCA案6件。
宜花東地區
宜蘭縣
宜蘭縣消防局表示，19日上午8點到今天上午，已有24件非創傷（天氣驟冷）送醫，其中包括4件OHCA（3人搶救無效、1人恢復心跳，為冬山鄉82歲女性）。
花蓮縣
花蓮消防局表示，19日凌晨至20日共接獲3起內科OHCA案。
台東縣
台東消防局表示，19日凌晨至21日上午9時共接獲2起內科OHCA案。
外島地區
澎湖縣
澎湖消防局表示，19日下午4時至21日上午8時，非創傷救護13件，送醫人數12人（其中OHCA救護3件，送醫人數2人，1人未送醫），而OHCA3人分別為67歲男性、93歲男性（未送醫）、73歲女性。
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