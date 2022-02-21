　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒流急凍48小時！全台猝死「50人↑」　台中1人凍死公園

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,羽絨衣,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲寒流來襲，全台累計至今已有688人非創傷性送醫，其中有超過50件以上猝死、OHCA（到院前心肺功能停止）。（圖／記者李毓康攝）

記者陳韻如／整理報導

寒流強襲，全台20縣市持續發布「低溫特報」！中央氣象局今觀測，今（21日）清晨全台最低溫出現在台中市大甲的7.9度。對此，《東森新媒體ETtoday》根據各地消防局資料整理，自19日開始至今，全台出現超過800起非創傷性送醫，其中包含了猝死、OHCA（到院前心肺功能停止）的案件超過50人以上，而是否天冷因素所致，仍待釐清，提醒民眾務必注意保暖。

▲▼0221寒流 。（圖／氣象局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

北北基地區

台北市

北市消防局表示，19日至20日晚間共有20起OHCA未送醫案件。

新北市

新北消防局表示，19日至20日晚間8時共有4起OHCA送醫後身亡案件，分別為38歲男性、44歲女性、49歲男性、57歲男子。

基隆市

基隆消防局表示，19日中午12時至21日上午8時，急病救護案件共40件，其中1例OHCA送醫後身亡案件，為47歲男性。

桃竹苗地區

桃園市

桃園消防局表示，截自20日中午為止，接獲3例內科案件，其中57歲男性、77歲男性搶救無效身亡，55歲女性則是搶救後恢復呼吸心跳。

新竹縣

竹縣消防局表示，共有6起OHCA案件，分別為72歲女性、94歲女性，45歲男性、47歲男性、69歲男性、80歲男性。

新竹市

竹市消防局表示，未接獲相關案例。

苗栗縣

苗栗縣消防局統計，自19日零時至21日上午9時，共有急病救護82件，OHCA14件，其中一名54歲婦人無生命跡象。

中彰投地區

台中市

台中市消防局表示，19日上午8時21日上午8時，接獲1件寒流路倒非創傷OHCA案件，1名男性於潭子區一處公園內被發現明顯死亡。

彰化縣

彰化縣消防局表示，19日上午8時至21日上午8時接獲緊急救護113件，其中有7人OHCA，分別是彰化市56歲男性、北斗鎮87歲男性、大村鄉84歲男性、溪州鄉83歲女性、員林市96歲女性、彰化市77歲男性、埔鹽鄉55歲男性。

南投縣

南投縣消防局表示，19日上午8時至21日上午8時，共接獲6起非創傷OHCA案件，分別是南投市54歲男性、竹山鎮63歲男性、草屯鎮84歲女性、南投市67歲男性、仁愛鄉70歲男性、中寮鄉35歲男性。

雲嘉南地區

雲林縣

雲林縣消防局表示，19日上午8時至21日上午8時已接獲77起因急病緊急送醫救護案件，其中6人OHCA。

嘉義縣

嘉義縣消防局表示，19日中午12時至21日上午8時，急病救護案件達45件，其中8人OHCA。

嘉義市

嘉義市消防局表示，19日中午12時至21日上午8時，急病救護案件29件，其中有4件OHCA。

台南市

台南消防局表示，未接獲相關案例。

高屏地區

高雄市

高雄市消防局表示，20日0時至21日8時共250件急病救護、非創傷ohca案件共25件。

屏東縣

屏東消防局表示，20日上午8時至21日上午8時急病案件有61件，其中包含OHCA案6件。

宜花東地區

宜蘭縣

宜蘭縣消防局表示，19日上午8點到今天上午，已有24件非創傷（天氣驟冷）送醫，其中包括4件OHCA（3人搶救無效、1人恢復心跳，為冬山鄉82歲女性）。

花蓮縣

花蓮消防局表示，19日凌晨至20日共接獲3起內科OHCA案。

台東縣

台東消防局表示，19日凌晨至21日上午9時共接獲2起內科OHCA案。

外島地區

澎湖縣

澎湖消防局表示，19日下午4時至21日上午8時，非創傷救護13件，送醫人數12人（其中OHCA救護3件，送醫人數2人，1人未送醫），而OHCA3人分別為67歲男性、93歲男性（未送醫）、73歲女性。

ET快訊
快訊／美國前國務卿蓬佩奧3月2日訪台　將會見蔡英文
烏克蘭超正「人妻兵」出動！　戰鬥訓練照曝光
全台急凍82人猝死！　醫點名：「4類人」注意
快訊／蘇貞昌下令「防疫規範朝正常生活調整」
《黑澀會》美眉確診！　「有症狀後3天才驗出」
15縣市續發「低溫特報」！　明顯回暖日曝
淫保全密室囚少女66小時　他幫載人、丟手機下場出爐
前MOMO台甜甜姐姐嫁了！　哥哥姐姐幾乎到齊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流急凍48小時！全台猝死「50人↑」　台中1人凍死公園

新北首間！開明高職不敵少子化6月退場　網嘆「二開成為歷史」

用老公手機回訊！LINE貼圖「這1處有鬼」　人妻一查真抓出姦情

15縣市低溫特報續發！台南以北探10度再凍一天　週三前回暖不明顯

Line傳文字鬼打牆！台南女記事本遭刪改　崩潰喊：記憶被消失

最強寒流冷爆！她示範「洗手標準姿勢」　網秒懂：連去廁所都掙扎

全台溼！鋒面「對流降雨」明襲　最快雨停回暖時間曝

快訊／預告獲近半數意見支持！　解禁福島食品今公告生效　

高中生衣服沒紮好！被罰假日到校抄千字心經　他怒：學校憑什麼

快訊／第23期疫苗開打、入境檢疫細節公佈？　陳時中下午2時說明

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

五堅情、5566合唱《我難過》變大型KTV！　吸取天團能量...小賴「秒跪許孟哲胯下」XD

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

田美都《三十九》勾勾纏人夫疑當小三　孫藝真狂噹摯友...她：結婚後沒睡過

俄羅斯亞庫次克「極冷」冬天！　生活在零下71度、白天僅3hr

寒流急凍48小時！全台猝死「50人↑」　台中1人凍死公園

新北首間！開明高職不敵少子化6月退場　網嘆「二開成為歷史」

用老公手機回訊！LINE貼圖「這1處有鬼」　人妻一查真抓出姦情

15縣市低溫特報續發！台南以北探10度再凍一天　週三前回暖不明顯

Line傳文字鬼打牆！台南女記事本遭刪改　崩潰喊：記憶被消失

最強寒流冷爆！她示範「洗手標準姿勢」　網秒懂：連去廁所都掙扎

全台溼！鋒面「對流降雨」明襲　最快雨停回暖時間曝

快訊／預告獲近半數意見支持！　解禁福島食品今公告生效　

高中生衣服沒紮好！被罰假日到校抄千字心經　他怒：學校憑什麼

快訊／第23期疫苗開打、入境檢疫細節公佈？　陳時中下午2時說明

11歲女童遭惡犬啃咬爆血　鄰居救人嚇壞「被扯下一大塊頭皮」見骨

台中人從小吃到大！中華路夜市「深夜麻糬」超Q彈　配甜湯更涮嘴

咖哩破紀錄16記三分彈飆50分　詹皇致勝絕殺明星賽奪勝

好冷喔！貓貓手扶暖扇虔誠膜拜　意外釣出「一票教徒」

興櫃股王綠界22日起競拍　底價690.91元

快訊／外交部：美國前國務卿蓬佩奧3月2日訪台　晉見蔡英文

酒後嗆聲被毆喊冤！警調監視器還原真相　花蓮3男全送辦

Ashly懷女娃卻遭網催「以後再拚兒子」！　尼克傻眼：都什麼年代了

終於等到了！超商「4大咖啡飲品買1送1」限時7天　加碼滿額打85折

「覺得戴口罩像白癡」無罩闖北市府　碩士男與警扭打判拘30天

生活熱門新聞

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

快訊／最強寒流來襲！全台82人突無生命跡象

雨下到何時？最新紫一片預報圖曝　這地區最可憐

寒流發威回暖時刻曝！228連假天氣出爐

今晨7.9℃！4縣市大雨凍番薯再1天　雨增大時間曝

台灣像「17年的蟬」　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

租房遇雷客　網全歪樓：拜託租我

隱藏女富豪？紅衣阿姨ATM「全罩式領錢」萬人朝聖

小聘要36萬！婆婆嗆親家賣女兒

台灣好媳婦莎白美國來台12年　直言一點被寵壞

濕冷凍骨3天　週一冷到不想上班

大片雲系蔽台灣　今北部仍濕冷低溫12度

寒流急凍48小時！全台猝死50人↑　台中1人凍死公園

61萬高中職生8月起一週3天免早自習

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

KID要結婚了…許維恩首發聲！

23歲女友月薪16萬！父母聽職業逼他分手

丟丟妹叔父遭搶　1嫌自轟身亡

KID下跪求婚「東區妹仔」逼哭4萬粉　經紀人曝下一步

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

不是暖氣！「1神級家電」網推爆：後悔太晚買

國道3死年輕人目的地曝　BMW撞分隔島剩一半

高二生「背後傳球」害女騎士重傷　法官判賠天價

快訊／最強寒流來襲！全台82人突無生命跡象

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

26歲女下腹痛　醫「後門內診」一戳…私密處突噴血！

Selina、王心凌等「6台灣歌手」爆參加《浪姐3》

雨下到何時？最新紫一片預報圖曝　這地區最可憐

隔夜雞肉麵釀敗血症！　學生手指、雙腳截肢

KID證實求婚成功！下跪捧超大「八心八箭鑽戒」女友爆哭

更多

最夯影音

更多
碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖
李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面