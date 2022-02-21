穿中國國旗外套譏民進黨沒法懲處黃郁婷　黃安：翻出有罪法條看看

記者黃翊婷／綜合報導

競速滑冰女將黃郁婷因為上傳穿中國隊服的照片引發爭議，行政院要求調查不當言行，掀起各界正反意見討論。居住中國多年的藝人黃安20日在微博發文，並曬出一張穿著中國國旗外套敬禮的照片力挺黃郁婷，「給他們查呀，看看你他X民進黨能翻出一條法律告『穿大陸運動服有罪』出來看看。」

▲黃郁婷在爭議爆發後關閉臉書、刪微博發文。（圖／中華奧會）

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行政院要求調查黃郁婷先前的不當言行，並做出適當處分。體育署20日表示，1至2週內會邀請中華奧會、滑冰協會開會，並研議修正參賽處理辦法，建立代表隊不當言行處理規範。消息傳開後，有人力挺行政院的調查處分，也有人認為黃郁婷只是對政治不敏感「罪不至死」。

▲黃安穿中國國旗外套力挺黃郁婷。（圖／翻攝自微博／黃安，下同）

居住中國多年的藝人黃安20日在微博PO出一篇272字的文章，並附上一張穿著中國國旗外套敬禮的照片力挺黃郁婷，「我陪妳！」而在文章中，他開頭第一句便痛罵民進黨政府「整天販賣自由民主人權」，「給他們查呀，看看你他X民進黨能翻出一條法律告『穿大陸運動服有罪』出來看看。」

黃安認為，黃郁婷在奧運會後表明退役意願，「台灣奧委會能怎麼處理？不讓她繼續參賽嗎？人家不玩啦！」接著，他又強調黃郁婷關閉臉書是對的，「一個人沒必要為不喜歡自己的人活著，也沒必要聽他們在BB啥，安哥動不動一言不合就拉黑噴子，就是沒必要聽你在放屁。」

▼黃安微博全文。