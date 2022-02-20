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快訊／最強寒流來襲！全台82人突無生命跡象　300多人不適送醫

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,羽絨衣,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲寒流強襲，各地傳出民眾因天冷身體不適送醫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

今年最強寒流來襲，全台氣溫急速下降，據各地消防局資料整理，目前全台已有382起因天冷而送醫，從19日上午8時至20日晚間11時，共有82人猝死，但是否天冷因素所致，仍待釐清，提醒民眾務必注意保暖。

據《中時新聞網》報導，綜合各地消防局19日至20日資訊，台北有23件送醫紀錄，其中14人死亡；新北有11起送醫紀錄，4人死亡；基隆1例急救後不治；桃園有3件送醫紀錄，2人不治；苗栗有1件送醫紀錄。

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彰化有77件送醫紀錄，5人未到院前死亡；南投有51件非創傷送醫紀錄，4人到院前死亡；雲林有58件急救通報，5人到院前沒有生命跡象；嘉義縣有39件送醫紀錄，7人沒有生命跡象。

▲寒流低溫特報。（圖／氣象局提供）

▲氣象局持續發布寒流低溫特報。（圖／氣象局提供）

高雄有183件急救送醫紀錄，其中11人沒有生命跡象；屏東有44件送醫紀錄，其中6人沒有生命跡象；花蓮有3件送醫紀錄，皆無生命跡象；宜蘭有24件非創傷送醫紀錄，其中4人沒有生命跡象。

氣象局表示，今晚入夜後感受會格外強烈，高雄以北、宜花及澎湖有局部10度以下低溫發生的機率，沿海空曠地區及近山區的平地可能更低一些，根據氣象局縣市測站列表顯示，台中大甲20日晚間22時氣溫已經來到7.7度，而這波寒流要到周二（22日）才會逐漸減弱，請民眾務必注意保暖。

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