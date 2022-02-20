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女神短今遭偷拍私處片網瘋傳　偷拍狼1年半前犯案影像恐覆蓋

▲短今。（圖／翻攝自短今IG）

▲短今因任中職兄弟象啦啦隊女郎知名度頗高，19日傍晚傳出遭偷拍報警求助。（圖／翻攝自短今IG）

記者張君豪／台北報導

中職兄弟象啦啦隊女隊員「短今」驚傳遭歹徒假問路真偷拍裙下不雅風光影片日前遭網友流出，短今19日傍晚在閨蜜豆芽陪同下到台北市信義警分局五分埔派出所提告妨害秘密，對於網路有質疑犯行九遠超過刑法妨害秘密罪僅6個月的法律追溯期；對此警方表示，告發期限是以被害人獲知權益遭侵害的時間開始計算，短今是在上周經熱心網友告知，警方仍會盡力偵辦。

▲兄弟象啦啦隊成員短今（深色衣服右一）在閨蜜豆芽陪同下到信義警分局五分埔派出所報案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲兄弟象啦啦隊成員短今（深色衣服右一）在閨蜜豆芽陪同下到信義警分局五分埔派出所報案。（圖／記者張君豪翻攝）

但值得注意的是，警方表示暱稱短今的胡小姐報案時指出，經被告知偷拍且有熱心網友傳給她偷拍影片後，她回憶起是在2020年7月從捷運小巨蛋站搭手扶梯離開時，遭到偷拍狼搭訕問路偷拍，雖然北捷公司站體及車廂內均裝有監視器，但監視器影像保存期限為一個月到2周，涉嫌偷拍的惡狼影像恐怕早已被覆蓋。

但接手偵辦此案的轄區松山警方呼籲，網友民眾任意透過手機散播、網路張貼這類相關影像都涉及觸犯散播猥褻物品罪嫌，但警方坦承這會分享裙下偷拍等影像者都是擁有特殊性譬好的同好群組論壇，該類論壇都屬於高度私密性，加入需經過層層審核認證，且網站資料庫多租用境外雲端伺服器，追查原刊登者、或者散播網友難度頗高。

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