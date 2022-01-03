補習收費開鍘！　北京上海發佈「指導價」：線上30分鐘不得超95元

▲大陸官方去年7月24日發布「雙減」政策，讓教培業掀倒閉潮與裁員潮。（資料圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸「雙減」政策在教育界投下震撼彈，要求補教業轉型為非營利，隨後陸續端出「官方定價標準」。北京和上海近日發佈指導價，線上課程最高每半小時收費不超過22元（人民幣，下同，約新台幣95元）。

大陸去年7月推出「雙減」政策以減輕學童課業壓力，9月再發佈「關於加強義務教育階段學科類校外培訓收費監管的通知」，由各省級政府部門制定基準收費標準，培訓機構的具體收費是依據這些標準，課程收費最高不得超過官方指導價的10%，最低價則沒有限制。

據《北京青年報》報導，北京、上海、廣州近期相繼發佈「義務教育階段學科類校外培訓收費標準」。其中北京市按照線上線下、班型大小制定了4種收費標準，此外依照上課人數多寡，收費上限也有差異。

北京具體規定顯示，線上課程不分上課人數，每人每半小時的收費標準為20元，最高不得超過22元；線下課程依上課人數分為35人以上、10人至35人、10人以下，每人每45分鐘的收費標準分別為40元、60元、80元，最高不得超過指導價的10%。

在北京發布官方指導價同時，上海同樣發布「義務教育階段學科類校外培訓收費有關事項規定」，課程時長及收費標準與北京的一致。

北京官宣收費標準後，由教培巨頭學而思轉型設立的線上培訓平台「樂讀優課」，隨即發布公告，稱相關服務將暫停並整改，而喊停的原因之一在於收費超出官方的指導價，以北京的小學六年級英語課程為例，每堂課90分鐘，共20堂課，收費2400元。換算成起來每30分鐘收費40元，遠超過22元上限。

▲「雙減」政策規定，北京市中小學上課時間不得早於8時20分，較往年平均延後近半小時。（資料圖／CFP）

目前海南、廣西、山東、雲南、山西、浙江金華、廣東廣州、湖南長沙等省市都已公佈指導價，每堂課收費從5元到70元不等。

報導指出，大陸教育部提供的數據顯示，「雙減」政策實施以來，校外培訓治理工作取得明顯進展，學科類培訓大幅壓減，目前線下校外培訓機構已壓減83.8%，線上校外培訓機構已壓減84.1%。