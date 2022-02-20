　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小聘要36萬！婆婆變臉嗆親家「賣女兒」　她哭訴婚後生活網全挺

婆婆認為，女方家收小聘就是在賣女兒。（示意圖／PAKUTASO）

▲婆婆認為，女方家收小聘就是在賣女兒。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

一名人妻結婚時因提出要收小聘36萬，結果竟被婆婆嗆「賣女兒」，之後男方家沒有準備金飾，連婆婆也沒有出席婚禮；事後她跟婆婆吵架回娘家，婆婆不聞不問，如今又要她搬回去住，讓她覺得荒唐。她向老公喊話，別再當巨嬰了，也謝謝大家給她離婚的勇氣。

23歲人妻在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》表示，一年前老公零存款，但自己因為愛對方、為愛勇敢，因此仍選擇結婚，未料在辦婚禮時，一提到小聘要收36萬，婆婆居然翻臉，甚至怒罵她家是黑道、賣女兒、不會認他們當親家等難聽的話，之後還是由公公借錢給老公付小聘，但借錢的事，自己後來才知道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻提到，自己開公司、存款約200萬，會收36萬是因為想要有保障，且這筆錢是存在老公名下，未來給小孩用的；另外，爸媽為了她的婚禮，買金飾前前後後花了100多萬，連大聘也是他們家拿出100萬擺著，反觀男方家完全沒有準備金飾，還批評他們家收聘金就是賣女兒，婆婆最後連婚禮都沒有來，讓她當下很尷尬，不知怎麼回應親朋好友。

人妻嘆，「真的很想跟我婆婆說，妳自己結婚的時候聘金就12萬了，而且要不是你兒子沒存款，我爸媽需要幫你孫子要這筆錢嗎？婆婆家不是沒錢，是做海鮮生意的，而公公家也是房地產、不動產很多，真不懂為什麼收聘金就是賣女兒，況且才36萬，真的無法給也可以討論，為什麼要說別人賣女兒呢？」

之後她懷孕生小孩，男方家的長輩從沒來關心過她，現在卻要她帶著10個月大的小孩搬回家住，拒絕後老公居然要離婚。人妻說，「我真的覺得很荒唐，我跟他說搬出來我們自己住他也不肯，實打實的媽寶，其實我老公沒有對我不好，就是在婆婆這件事情身上不知道他腦子是卡到，還是怎麼了。」

至於為何沒住在男方家，人妻說明，當時在整理家，婆婆在旁邊嘴賤，結果就吵架了，期間婆婆居然威脅要把小孩抱走、不還她，讓她氣到回娘家，「（婆婆）完全活在自己的世界，覺得自己是對的。」

貼文一出，網友紛紛給安慰「論經濟，論小孩照顧者，他如果不夠格，就全責撫養權拿著吧」、「離婚說不定還得分給男方部分財產」、「有能力的是妳，老公可以滾了」、「趁早離也好」、「存款不是問題，重點是態度」、「其實就是嫁了一個什麼都沒有的XX，而且這是妳一開始就知道的，趕快認賠殺出吧」。

延伸閱讀
缺蛋藏內幕3／現在不缺蛋　蛋價卻已經飆漲
去年台中房價翻倍漲　賴正鎰推測今年「這區」將跟進
6旬婦如廁「馬桶全是血」…以為痔瘡拒檢查　醫指診嚇壞：第四期了

►一脫鞋腳臭攔不住？穿對襪子讓氣味退散

ET快訊
小聘要36萬！婆婆變臉嗆親家「賣女兒」　她哭訴婚後生活網全挺
快訊／18：49發生規模4.9有感地震　網傻：晃了一下
7-11「隱藏優惠」太晚知道　他結帳爽打65折
Omicron入侵腸道「戳鼻恐篩不到」　 學者揭6大隱形症狀
借不到錢「朝友賓士潑紅漆」　兇手竟是前職棒球員
暖暖包不是握手上！醫博士認證「放4部位」迅速暖
檢疫所「翻攪查違禁品」畫面曝！香菸埋便當裡、礦泉水箱藏高粱

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流凍翻全台一夜「41人猝死」　雙北就有14人

快訊／花蓮外海18：49發生規模4.9有感地震　網傻：晃了一下

小聘要36萬！婆婆變臉嗆親家「賣女兒」　她哭訴婚後生活網全挺

檢疫所「翻攪查違禁品」影片曝！香菸埋便當裡、礦泉水箱藏高粱

心儀妹月經來！他暖關心被打槍「真噁」　網秒揪1關鍵：就是白目

今夜低溫探個位數！全台濕冷到週三　一圖秒懂未來一週何時回暖

府院要調查處分黃郁婷！　教長說重話：選手不應有損國家榮譽爭議

怨婆婆偏心「百萬收入都給小姑」：我只能靠娘家！人妻討拍反被嗆

暖暖包不是握手上！醫學博士認證「4部位」熱度升級　不怕全台急凍

成大永續海洋發展 　世界鯨魚日南瀛海洋保育教育中心揭牌

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

賽車手極速右彎輪胎懸空山谷　他用生命證明「護欄」的強大

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

截肢女孩怒嗆老闆娘別說謊　10萬慰問金「全是同事募款」

正妹模仿假掰女嗲嗲語氣　自我介紹配做作手勢超欠打

金宇彬.李光洙.林周煥組「BBS」要贏BTS？　《社長2》高帥工讀生...居民問：你哪位？

寒流凍翻全台一夜「41人猝死」　雙北就有14人

快訊／花蓮外海18：49發生規模4.9有感地震　網傻：晃了一下

小聘要36萬！婆婆變臉嗆親家「賣女兒」　她哭訴婚後生活網全挺

檢疫所「翻攪查違禁品」影片曝！香菸埋便當裡、礦泉水箱藏高粱

心儀妹月經來！他暖關心被打槍「真噁」　網秒揪1關鍵：就是白目

今夜低溫探個位數！全台濕冷到週三　一圖秒懂未來一週何時回暖

府院要調查處分黃郁婷！　教長說重話：選手不應有損國家榮譽爭議

怨婆婆偏心「百萬收入都給小姑」：我只能靠娘家！人妻討拍反被嗆

暖暖包不是握手上！醫學博士認證「4部位」熱度升級　不怕全台急凍

成大永續海洋發展 　世界鯨魚日南瀛海洋保育教育中心揭牌

台南安平玩樂提案！親手捏陶、搭遊船在「台版塞納河」賞夕陽

怪男鐵粉直接闖家裡！　正妹大胃王「公開點名警告」：再來就報警

「虎斑貓把考卷吃了」被阻止轉頭怒瞪　奴才心累：紙有那麽好吃嗎

寒流凍翻全台一夜「41人猝死」　雙北就有14人

林岱安接棒統一獅隊長　瞭解泰迪優勢有想法

快訊／花蓮外海18：49發生規模4.9有感地震　網傻：晃了一下

太陽浪花兄弟上線了　塔克老師大復活砍14分8籃板7助攻

快訊／外籍移工相約捉魚1人失蹤未回 今午尋獲卡溪中溺斃亡

火腿氣氛佳！王柏融抽到第4棒：上次這麼興奮是國中

迷你杜賓見媽返家「電臀啟動」　尾巴晃到剩殘影迎接最愛人

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

生活熱門新聞

台灣像「17年的蟬」　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

氣象局凌晨「低溫榜」本島桃園最凍

竹北遠百茶飲店「一杯385元」　新竹人：被當盤子

愛愛後龜頭痛爆差點剁掉！　醫：2類男性要小心

好市多結帳「超賺玄機」現省百元！　店員認了

買好市多草莓嫌不甜　退貨見「店員1舉動」他秒反悔

今晨6.2℃！低溫、豪雨、強風齊發　凍全台再下4天

醫喊「那位爸爸請報平安」　他現身了

一圖看懂氣溫「暴跌」　苗栗苑裡體感探-1度　

低溫10度他喊不冷　網曝「1關鍵」才崩潰

即／台南20多歲女確診！7處足跡曝

絕美藍眼淚爆發　比基尼正妹下水拍

快訊／寒流「最低溫時間」曝光　7縣市豪大雨

職場禮儀都做錯！　這3字沒禮貌

更多熱門

相關新聞

雞蛋最快正常供應時間曝　蛋商：別搶就好買

雞蛋最快正常供應時間曝　蛋商：別搶就好買

春節過後，民生用蛋需求高峰已過，在蛋農爆料、政黨介入，農曆年前的蛋荒風暴竟持續上演。究竟何時平息？「只要大家不要搶蛋、囤蛋，蛋就會好買許多。但是民眾只要一搶購，就沒辦法控制了。」國內蛋業家族之一的蛋商David告訴CTWANT記者。

熊仔吃一脫口罩「驚見一整圈濃密落腮鬍」！

熊仔吃一脫口罩「驚見一整圈濃密落腮鬍」！

開計程車50年！爸5點出門跑到半夜

開計程車50年！爸5點出門跑到半夜

全台首座主題樂園！「大同水上樂園」超吸金

全台首座主題樂園！「大同水上樂園」超吸金

陪太太產檢驚見已逝毛孩　他淚崩：謝謝記得回來

陪太太產檢驚見已逝毛孩　他淚崩：謝謝記得回來

關鍵字：

周刊王毒姑九賤婆媳討論區

讀者迴響

熱門新聞

YouTuber交往女友4月「突宣布出櫃」！她當場哭了

台灣像「17年的蟬」　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

女星失蹤5天「被發現陳屍山區」！老公崩潰：我心都碎了

國道3死車禍！　BMW撞分隔島車頭炸開「1人噴飛」

氣象局凌晨「低溫榜」本島桃園最凍

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

全台一夜41人猝死「最年輕僅38歲」

薔薔爸遭控騷擾JKF女郎　她怒公開「主動應徵」截圖

台灣哪間Outlet最強？　網激推這間

蕾菈薄紗透明禮服搭高鐵！羞曝：根本等於沒穿

他「上了好兄弟嬌妻」美夢成真！富商崩潰賣妻

竹北遠百茶飲店「一杯385元」　新竹人：被當盤子

求婚照被手滑提前曝光！　KID「語帶怒氣」傻眼回應

愛愛後龜頭痛爆差點剁掉！　醫：2類男性要小心

摩鐵激戰人妻　綠帽夫半夜崩潰爆哭

更多

最夯影音

更多
老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

賽車手極速右彎輪胎懸空山谷　他用生命證明「護欄」的強大

賽車手極速右彎輪胎懸空山谷　他用生命證明「護欄」的強大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面