小聘要36萬！婆婆變臉嗆親家「賣女兒」　她哭訴婚後生活網全挺

▲婆婆認為，女方家收小聘就是在賣女兒。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

一名人妻結婚時因提出要收小聘36萬，結果竟被婆婆嗆「賣女兒」，之後男方家沒有準備金飾，連婆婆也沒有出席婚禮；事後她跟婆婆吵架回娘家，婆婆不聞不問，如今又要她搬回去住，讓她覺得荒唐。她向老公喊話，別再當巨嬰了，也謝謝大家給她離婚的勇氣。

23歲人妻在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》表示，一年前老公零存款，但自己因為愛對方、為愛勇敢，因此仍選擇結婚，未料在辦婚禮時，一提到小聘要收36萬，婆婆居然翻臉，甚至怒罵她家是黑道、賣女兒、不會認他們當親家等難聽的話，之後還是由公公借錢給老公付小聘，但借錢的事，自己後來才知道。

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人妻提到，自己開公司、存款約200萬，會收36萬是因為想要有保障，且這筆錢是存在老公名下，未來給小孩用的；另外，爸媽為了她的婚禮，買金飾前前後後花了100多萬，連大聘也是他們家拿出100萬擺著，反觀男方家完全沒有準備金飾，還批評他們家收聘金就是賣女兒，婆婆最後連婚禮都沒有來，讓她當下很尷尬，不知怎麼回應親朋好友。

人妻嘆，「真的很想跟我婆婆說，妳自己結婚的時候聘金就12萬了，而且要不是你兒子沒存款，我爸媽需要幫你孫子要這筆錢嗎？婆婆家不是沒錢，是做海鮮生意的，而公公家也是房地產、不動產很多，真不懂為什麼收聘金就是賣女兒，況且才36萬，真的無法給也可以討論，為什麼要說別人賣女兒呢？」

之後她懷孕生小孩，男方家的長輩從沒來關心過她，現在卻要她帶著10個月大的小孩搬回家住，拒絕後老公居然要離婚。人妻說，「我真的覺得很荒唐，我跟他說搬出來我們自己住他也不肯，實打實的媽寶，其實我老公沒有對我不好，就是在婆婆這件事情身上不知道他腦子是卡到，還是怎麼了。」

至於為何沒住在男方家，人妻說明，當時在整理家，婆婆在旁邊嘴賤，結果就吵架了，期間婆婆居然威脅要把小孩抱走、不還她，讓她氣到回娘家，「（婆婆）完全活在自己的世界，覺得自己是對的。」

貼文一出，網友紛紛給安慰「論經濟，論小孩照顧者，他如果不夠格，就全責撫養權拿著吧」、「離婚說不定還得分給男方部分財產」、「有能力的是妳，老公可以滾了」、「趁早離也好」、「存款不是問題，重點是態度」、「其實就是嫁了一個什麼都沒有的XX，而且這是妳一開始就知道的，趕快認賠殺出吧」。

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