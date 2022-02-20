香港確診狂飆醫院爆滿　李家超：特區政府已進入全面作戰狀態

▲香港確診暴增，病患只能在醫院外等候。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港疫情持續擴散，香港政務司司長李家超20日在網誌上表示，第五波疫情來勢洶洶，現在是抗疫兩年多來最嚴峻的時候，特區政府已進入全面作戰狀態，按習近平的重要指示，以穩控疫情為壓倒一切的任務，動員一切可動員的力量和資源，採取一切必要的措施，以確保市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定，做到三個「一切」和兩個「確保」的要求。

李家超提到，香港現時唯一的敵人是病毒，只要團結一致，不分化，不內耗，有國家作後盾，定必能打贏疫戰，「有了中央的強力支援，香港在檢測、隔離和治療方面的能力肯定大大提升，足以讓特區政府執行更有力和更全面的管控疫情方案，能做到『早發現、早隔離、早治療』，有能力打贏Omicron的傳播速度，扭轉個案的上升形勢，把趨勢逆轉向下，最後達致清零。」

李家超也向大陸表達感謝，他說，「我衷心感謝中央高度重視香港特區的協助請求，自從2月12日在深圳舉行疫情專題交流會後，支援香港的人員和力量不斷在短時間內到達或開展，包括在會後的第五天，內地的流行病學專家到臨香港提供協助，首批2部流動檢測車亦同時到港，昨天4名治療重症的專家及百多名協助檢測的採樣員亦已到港。援助香港建設隔離及治療設施的工程亦於昨天動土，將於竹篙灣及啟德興建約10000個單位。」

李家超還說，特區政府會「動員一切能動員的力量」全民抗疫，他前日參加了中聯辦線上舉辦「香港社會同心抗疫行動會商會」，號召社會各界為抗疫出力，「我感謝大家一呼百應，社會各界、企業、同鄉社團和地區力量都紛紛加入抗疫工作，作出貢獻，包括組織義工隊支援基層、捐贈物資、提供酒店隔離設施、籌備專屬的士專隊、借出地方作疫苗接種等。值得肯定的是，社會上有不少抗疫的無名英雄挺身而出，我感受到團結作戰的同心同向和巨大力量。」