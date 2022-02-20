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爆乳JKF女林柔柔控性騷　薔薔父無奈：傳長輩圖約吃飯是關心晚輩

▲JFK女郎林柔柔日前報案控遭女藝人薔薔父親傳訊性騷。（圖／翻攝林柔柔IG）

▲JFK女郎林柔柔日前報案，控訴遭女藝人薔薔父親傳訊性騷。（圖／翻攝林柔柔IG）

記者張君豪／台北報導

擁有F罩杯好身材的JKF女郎林柔柔日前報警，指控遭藝人「薔薔」林嘉凌父親林茂樹發簡訊涉嫌性騷。林女報案表示，她去年10月底認識對方後，林茂樹不時傳送長輩圖，邀約他去喝咖啡、按摩、或者參加應酬飯局，甚至林柔柔手機LINE每天都遭到林茂樹長輩圖洗版，她1月25日憤而到林茂樹經營的福利汽車二手車行抗議，並報警申訴性騷擾。對此警方表示依規定受理，案件進入性騷擾申訴流程，不便多做評論。

大安警方表示，林柔柔與福利車行老闆林茂樹發生互控性騷、毀損案件發生1月25日傍晚17時許，當時林女因不滿林茂樹不斷傳長輩圖及邀約按摩、喝咖啡訊息，隻身前往大安區建國南路二段林男經營車行抗議，林柔柔並打110報警稱遭對方性騷擾。

▲▼薔薔父女對抗詐騙集團完勝記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲薔薔父親林茂樹。（資料照／記者周宸亘攝）

警局勤務指揮中心接獲報案求助後，先派遣轄區羅斯福路派出所機車巡邏的1名警員趕赴現場瞭解狀況、之後再派2名警力及一輛巡邏車到場查處，警方到場發現林柔柔反映上情，但車行有招牌燈箱遭林女毀損，林茂樹不願對林女提告，林柔柔則堅持林茂樹長期對她性騷擾，警方見林女堅持報案，依規定將女方帶返警所製作提告詢問筆錄。

大安警方澄清，警方因林女稱遭林男性騷，已先後派遣兩警網、3名警員到場協助，非林女投訴媒體所稱派出6警員到場「護駕」林茂樹，經警方檢視林男「性騷擾」犯行，多是傳送長輩圖、邀約吃飯、喝咖啡、按摩訊息，林女認為這些訊息顯示：林茂樹儼然把她當作飯局傳播妹。

警方檢視訊息內容後，初判無強制言語暴力，或者肢體性騷犯行，依《性騷擾防治法》相關規定將案件轉交市府社會局進行後續申訴調查。林男則向警方解釋，傳送早安圖、貓狗照片、邀約吃飯都是基於長輩關心晚輩的行為，並想說林女想認識女兒薔薔，才會提出邀約，對林女指控嚴正否認，認為遭對方控訴性騷感到無奈。

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