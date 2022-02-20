竹北遠百手搖店「最頂一杯385元」！總店原價曝光　新竹人吵翻

▲原PO看到菜單上的價格嚇壞了。（圖／翻攝自FB竹北遠百最新情報站）

記者施怡妏／綜合報導

搶在農曆年前試營運的遠百竹北，每天都湧入了大量購物人潮，一名網友逛完商場後，發現6F有間飲料店，其中一項手搖飲「布酪蜜奶烏」竟然要價385元，讓她忍不住驚呼「是我3天的午餐費欸」，好奇想知道這杯天價級的飲料口感如何，貼文一出引起眾人討論，也釣出曾喝過的網友回覆。

原PO在臉書「竹北遠百最新情報站」發文，逛累了想買杯手搖飲來喝，意外發現該店的飲料每項幾乎都要破百元，全店最便宜的「烏龍茶系列」也要75元，而且還是小杯的，而最貴的飲料則要385元，「不爭氣的我只能挑戰最便宜的白毫烏龍，沒加珍珠一杯就要85元唷，夭壽捏！」

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她分享口感，「茶味是有比較濃，但小女子品茶資質駑鈍，品不出高級茶的潛在內涵，看來我的小資女命格只適合喝平價手搖」，如果要花85元買一杯手搖飲，她寧願到一般飲料店消費，還可以加布丁、椰果、珍珠、仙草凍加好加滿，「求有喝過頂級一杯385元奶烏，或喝過其他口味的人分享感想，羨慕手搖飲自由的人」。

▲最便宜的品項也要75元。（圖／翻攝自FB竹北遠百最新情報站）

貼文曝光後，引起網友討論，「要不是這開在竹北遠百，我可能會以為這是修圖的」、「真的是有錢人的城市！強過台北！竹北人的荷包令人讚嘆」、「名字取錯了，應該是『心痛的感覺』」、「看來天龍國的首都要牽都了」、「看就知道是來炸竹科竹北凱子凱娘們」、「應該是新竹人的收入很高，覺得是有願意花錢喝高級茶飲的客群，所以才來展店的」。

有網友分享天價級飲料的口感，「幾年前開在新北市新莊時喝過，非常普通，但當時價格已經很貴，破百元。不用特別好奇口味，因為喝過就忘，可能只會記得低CP的莫名空虛感」、「喝過一次雪珠奶烏，我覺得茶味頗濃，有炭火燻香，如果本身有泡茶品茶習慣的人，倒是可以嘗試看看」。其中，有網友認為該店飲料很讚，「草莓季節限定的很好喝」、「喜歡濃厚茶味的人應該可能會喜歡，茶香是有很特殊」。

有網友指出，該店的總店位於新北市新莊，招牌飲品是「雪珠奶烏」，並PO出新莊總店的菜單，品項不像遠百竹北店多，價位也較便宜，雖然多半飲品都是破百元，但不像竹北遠百店那麼驚人。總店的烏龍茶系列小杯只要55元，最貴的飲料是「人蔘奶烏」245元，而同樣商品在竹北遠百店則漲價到365元。

▼新莊總店菜單。（圖／翻攝自總店FB）