　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹北遠百手搖店「最頂一杯385元」！總店原價曝光　新竹人吵翻

▲▼ 。（圖／翻攝自FB竹北遠百最新情報站）

▲原PO看到菜單上的價格嚇壞了。（圖／翻攝自FB竹北遠百最新情報站）

記者施怡妏／綜合報導

搶在農曆年前試營運的遠百竹北，每天都湧入了大量購物人潮，一名網友逛完商場後，發現6F有間飲料店，其中一項手搖飲「布酪蜜奶烏」竟然要價385元，讓她忍不住驚呼「是我3天的午餐費欸」，好奇想知道這杯天價級的飲料口感如何，貼文一出引起眾人討論，也釣出曾喝過的網友回覆。

原PO在臉書「竹北遠百最新情報站」發文，逛累了想買杯手搖飲來喝，意外發現該店的飲料每項幾乎都要破百元，全店最便宜的「烏龍茶系列」也要75元，而且還是小杯的，而最貴的飲料則要385元，「不爭氣的我只能挑戰最便宜的白毫烏龍，沒加珍珠一杯就要85元唷，夭壽捏！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她分享口感，「茶味是有比較濃，但小女子品茶資質駑鈍，品不出高級茶的潛在內涵，看來我的小資女命格只適合喝平價手搖」，如果要花85元買一杯手搖飲，她寧願到一般飲料店消費，還可以加布丁、椰果、珍珠、仙草凍加好加滿，「求有喝過頂級一杯385元奶烏，或喝過其他口味的人分享感想，羨慕手搖飲自由的人」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB竹北遠百最新情報站）

▲最便宜的品項也要75元。（圖／翻攝自FB竹北遠百最新情報站）

貼文曝光後，引起網友討論，「要不是這開在竹北遠百，我可能會以為這是修圖的」、「真的是有錢人的城市！強過台北！竹北人的荷包令人讚嘆」、「名字取錯了，應該是『心痛的感覺』」、「看來天龍國的首都要牽都了」、「看就知道是來炸竹科竹北凱子凱娘們」、「應該是新竹人的收入很高，覺得是有願意花錢喝高級茶飲的客群，所以才來展店的」。

有網友分享天價級飲料的口感，「幾年前開在新北市新莊時喝過，非常普通，但當時價格已經很貴，破百元。不用特別好奇口味，因為喝過就忘，可能只會記得低CP的莫名空虛感」、「喝過一次雪珠奶烏，我覺得茶味頗濃，有炭火燻香，如果本身有泡茶品茶習慣的人，倒是可以嘗試看看」。其中，有網友認為該店飲料很讚，「草莓季節限定的很好喝」、「喜歡濃厚茶味的人應該可能會喜歡，茶香是有很特殊」。

有網友指出，該店的總店位於新北市新莊，招牌飲品是「雪珠奶烏」，並PO出新莊總店的菜單，品項不像遠百竹北店多，價位也較便宜，雖然多半飲品都是破百元，但不像竹北遠百店那麼驚人。總店的烏龍茶系列小杯只要55元，最貴的飲料是「人蔘奶烏」245元，而同樣商品在竹北遠百店則漲價到365元。

▼新莊總店菜單。（圖／翻攝自總店FB）

▲▼ 。（圖／翻攝自總店FB）

►下雨超心煩？日立除濕機現省1262元！

ET快訊
爆乳女郎林柔柔控性騷！　薔薔父回應了
尷尬！他花滑舉不起女搭檔崩潰　背後原因令人心疼
黃郁婷穿中國隊服惹議　蔡政府賽後才開鍘原因曝
快訊／8縣市豪、大雨特報！　雨勢加大時間曝
快訊／「低溫特報」擴大至20縣市！　10°C↓急凍24小時
低溫挾豪雨3警報齊發！　13測站創低溫紀錄
竹北遠百茶飲店「這一杯385」　新竹人驚：比原價貴120元
檢疫所翻飯菜　陳時中「毒品說」炸鍋：不是監獄耶

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

低溫10度他喊不冷：薄外套就出門！網曝「1關鍵」才崩潰：凍爆

床戰太快不滿足！撞見哥哥女友「搭小王機車抓GG」　他嘆：該說嗎

快訊／8縣市豪大雨　下波鋒面掃過雨更大時間曝

「低溫特報」範圍擴大至20縣市　台南以北10°C↓急凍24小時

今指揮中心記者會暫停　下午發布新聞稿說明疫情變化

萬人喝采！台灣燈會主燈大戲《船愛》震撼出航　史哲讚創新局　

低溫挾豪雨3警報齊發！13測站創今年低溫紀錄　入夜中部以北剩9度

檢疫所翻飯菜！陳時中「毒品說」炸鍋了　遭噓千次：不是監獄耶

竹北遠百手搖店「最頂一杯385元」！總店原價曝光　新竹人吵翻

雞蛋最快正常供應時間曝　蛋商：別搶就好買

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

Amber蘭嶼潛水遭「螺旋槳正擊」　胸下留長疤...非法業者拒賠償！

截肢女孩怒嗆老闆娘別說謊　10萬慰問金「全是同事募款」

30萬網紅認睡粉！遭控射後不理… 聊天紀錄曝光：各取所需

正妹模仿假掰女嗲嗲語氣　自我介紹配做作手勢超欠打

低溫10度他喊不冷：薄外套就出門！網曝「1關鍵」才崩潰：凍爆

床戰太快不滿足！撞見哥哥女友「搭小王機車抓GG」　他嘆：該說嗎

快訊／8縣市豪大雨　下波鋒面掃過雨更大時間曝

「低溫特報」範圍擴大至20縣市　台南以北10°C↓急凍24小時

今指揮中心記者會暫停　下午發布新聞稿說明疫情變化

萬人喝采！台灣燈會主燈大戲《船愛》震撼出航　史哲讚創新局　

低溫挾豪雨3警報齊發！13測站創今年低溫紀錄　入夜中部以北剩9度

檢疫所翻飯菜！陳時中「毒品說」炸鍋了　遭噓千次：不是監獄耶

竹北遠百手搖店「最頂一杯385元」！總店原價曝光　新竹人吵翻

雞蛋最快正常供應時間曝　蛋商：別搶就好買

交往女友4月「突宣布出櫃」！她聽完當場哭了　人氣YTR認：我喜歡男生

爆乳JKF女林柔柔控性騷　薔薔父無奈：傳長輩圖約吃飯是關心晚輩

低溫10度他喊不冷：薄外套就出門！網曝「1關鍵」才崩潰：凍爆

吳奇隆挨批臉部浮腫！51歲展現「空中一字馬」　高EQ自嘲：靈活胖子

Faker再創生涯里程碑　生涯1000場出賽達陣...請粉絲免費吃炸雞

一脫鞋腳臭攔不住？3招教你制服難聞的氣味

許智傑支持調查處分黃郁婷　「杜絕國手表現媚中行為」

床戰太快不滿足！撞見哥哥女友「搭小王機車抓GG」　他嘆：該說嗎

冬奧今晚閉幕　王毅：為動盪世界注入和平的力量

黃郁婷穿中國隊服惹議仍當掌旗官　蔡政府堅持賽後才開鍘原因曝

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

生活熱門新聞

氣象局凌晨「低溫榜」本島桃園最凍

台灣像「17年的蟬」　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

愛愛後龜頭痛爆差點剁掉！　醫：2類男性要小心

今晨6.2℃！低溫、豪雨、強風齊發　凍全台再下4天

醫喊「那位爸爸請報平安」　他現身了

快訊／寒流「最低溫時間」曝光　7縣市豪大雨

一圖看懂氣溫「暴跌」　苗栗苑裡體感探-1度　

家人送餐檢疫所飯菜被翻動　陳時中驚爆真正原因

空心菜圖也能歪樓！正妹「色色5字留言」讓網友笑翻

職場禮儀都做錯！　這3字沒禮貌

好市多結帳「超賺玄機」現省百元！　店員認了

竹北遠百茶飲店「一杯385元」　新竹人：被當盤子

確診者至101、天母SOGO鼎泰豐

30K月光族一日開銷曝　網揪1點穩贏

更多熱門

相關新聞

山寨鹿角巷超7000店　直營僅114家

山寨鹿角巷超7000店　直營僅114家

手搖飲品牌「鹿角巷THE ALLEY」在桃園發跡，一度爆紅成為大陸網紅店，可以說是遍地可見，不過近日被踢爆真正的直營店只有114家，超過7000家都是「山寨店」。鹿角巷陸續花了1億元（人民幣，下同，約新台幣4.4億元）打假，要拆光山寨招牌。

28歲女罹癌！媽列「甜食清單」每天喝3杯　醫一聽秒愣

28歲女罹癌！媽列「甜食清單」每天喝3杯　醫一聽秒愣

新北汐止再爆不明感染源確診

新北汐止再爆不明感染源確診

竹北遠百「魔王停車場」輸了！PTT喊1地更恐怖

竹北遠百「魔王停車場」輸了！PTT喊1地更恐怖

關鍵字：

竹北遠百手搖飲竹北遠百最新情報站

讀者迴響

熱門新聞

女星失蹤5天「被發現陳屍山區」！老公崩潰：我心都碎了

國道3死車禍！　BMW撞分隔島車頭炸開「1人噴飛」

氣象局凌晨「低溫榜」本島桃園最凍

台灣像「17年的蟬」　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

蕾菈薄紗透明禮服搭高鐵！羞曝：根本等於沒穿

台灣哪間Outlet最強？　網激推這間

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

啦啦隊女神遭偷拍私處！影片網路瘋傳

馬桶有血！她當痔瘡　醫「手一插秒碰壁」嘆：第四期了

愛愛後龜頭痛爆差點剁掉！　醫：2類男性要小心

快訊／烏克蘭內政部長遭到攻擊

老闆道歉了！願保障「截肢女孩」工作權至65歲

遭親爸侮辱「洗澡不准關門」！甜美女星陳屍3天

鳳梨豪華新家曝光「超多廳」！網友看傻了：什麼都好大

富商抓包兄弟偷吃老婆竟「衝摩鐵賣妻」

更多

最夯影音

更多
老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面