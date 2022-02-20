何時能解封？　醫：先想好這3指標

記者陳俊宏／綜合報導

精神科醫師沈政男表示，想要解封的人，先想好「疫苗」、「放掉口罩」和「入境完全不隔離」這三個指標該怎麼應對，再來談吧。

19日新增8例本土，沈政男在臉書說，其中一例是某宗教群聚案例的國中同班同學，他有沒有說接下來校園要小心？注意了，同班同學這例的家人也很可能確診，因為發病4天後才匡列。

沈政男指出，另有一例是檢疫所的護理人員，應該就是工作中被感染，在Omicron之下，機場、檢疫所與醫院的防疫人員都發生了感染案例，代表病毒很會鑽漏洞，每隔一陣子就會出現這類案例，當然上述這些零星案例都是可以圍堵，問題是接下來還是有機會繼續出現。

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▼全台維持二級警戒。（圖／記者李毓康攝）



沈政男提到，有人在講動態清零，但顯然自己並不清楚，其實意思是說，把一個群聚圍堵到沒有新增案例，就算是清零，但不代表不會有新的群聚產生，而如果產生了，就繼續把它清零，這很可能就是台灣接下來會出現的防疫景象。

沈政男認為，桃園與高雄實際上已經動態清零了，只是病毒也跑到了雙北，動態清零在台灣已證明對於Omicron有辦法做到，但因為Omicron的滲漏，「不擇地皆可出」，於是這個群聚清理完，還會有下一個群聚。

沈政男表示，動態清零的另一個意涵是，所有案例都要疫調，而所有接觸者都要被匡列，也就是展現清零的企圖；香港醫療體系現在是「海嘯中的沙灘城堡」，一名護理人員要在一個小時內巡視100名確診患者，台灣要不要經歷這樣的局面？如果不要，該怎麼做？講不出來了吧。

▼19日新增8例本土。（圖／指揮中心提供）



沈政男說，兩個字「疫調」，放掉疫調，就會變成下一座沙灘城堡，放掉口罩是第二可能，入境完全不隔離是第三可能，想要解封的人，先想好這三個指標該怎麼應對，再來談吧。

沈政男提到，不要跟他講疫苗覆蓋率多少就如何又如何，那只顯示你沒有其他辦法可想，新加坡第三劑已經打了快6成，現在新增卻已逼近2萬，如果想不出來，那就乖乖繼續做。

►本文獲得沈政男醫師授權。