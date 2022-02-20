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台灣像「17年的蟬」世界第一　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

記者陳俊宏／綜合報導

精神科醫師潘建志表示，「我錯了，我希望我錯了。台灣在Omicron+BA.2入侵後，至今確診數沒有出現指數型成長，還在可控的範圍。」對此，他想到蟬的進化論，台灣就像「17年的蟬」，施打疫苗速度上個月是世界第一，「希望繼Delta清零後，台灣不必像中國封城也能把Omicron擋下來，創造獨一無二的世界奇蹟。」

潘建志19日在臉書說，為什麼台灣確診還在可控範圍？流行病學上，台灣和世界上其它國家有何不同？人種的基因？不是，越南、香港一樣有南島混漢人的血統；口罩戴得多？也不是，新加坡和日本人也很愛戴口罩；島國？很多島國也沒守住啊。

潘建志指出，台灣疫苗打得多？覆蓋率比台灣高的國家不少，疫情還是很嚴重；防疫等級？也不是，台灣現在防控分數算寬鬆的，「我思考了很久，直到想到蟬的進化論，周期蟬，是時機的問題。」

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▼潘建志表示，台灣剛好在Omicron海嘯來臨前幾個月，火力全開施打疫苗。（點圖可放大／翻攝潘建志臉書）

（圖／翻攝潘建志臉書）

潘建志提到，周期蟬的生命史，有分7年的、11年、13年或17年，都是質數，蟬進化出質數的生命周期年，目的是避開其它品種的蟬大量繁殖的年份倍數，不要和別人撞上，一起出現消耗資源，可以增加存活率。

潘建志寫道，歐美Omicron大爆發，和打完疫苗時間拉長後，身體內抗體濃度下降，病毒免疫逃脫機率大增有關；當全世界都開始打疫苗，人擇的力量讓病毒往感染低抗體人類的方向進化。

潘建志表示，台灣剛好在Omicron海嘯來臨前幾個月，美日捐贈和企業購買的BNT到貨，火力全開施打優質疫苗，現在對Omicron仍有相當高防止感染的保護力；當時台灣大量快速接種，並不知道後面馬上就要迎來Omicron海嘯，算有點運氣。

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑82.57%、第2劑76.16%、追加劑接種率35.44%。（圖／記者屠惠剛攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

潘建志認為，像美國施打疫苗的高峰早在一年前，許多人身體中的抗體慢慢降到很低，沒有了防止感染的能力，雖然力推第3劑，但已經來不及，歐洲國家情況也差不多（第3劑打超過6成的國家很少），打過疫苗變成只能防重症，而不能減少傳染。

「台灣民眾對疫苗接受度高，疫苗施打率甚至超過英美和以色列。」潘建志指出，醫護人員工作效率超好，台灣施打疫苗速度上個月是世界第一，台灣因為比較晚完成兩劑疫苗，大部分人身上抗體還很高，足夠防止Omicron指數級的爆發。

潘建志說，一直到2021/10/25，台灣完成第2劑還低於世界平均，但現在是7成多，這期間施打速度之快絕對是世界第一，真是傻傻卯起來打，Omicron第一次被發現是11月中，當時世界上沒有人知道這隻魔王會引起大海嘯。

▼潘建志希望台灣不必像中國封城，也能把Omicron擋下來，創造獨一無二的世界奇蹟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼寒流 冷氣團 低溫 冬衣 口罩 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

潘建志說，台灣疫苗接種時間和歐美國家錯開，雖然晚大概6-8個月接種，但就像17年蟬，和別的品種不一樣，台灣閃過了病毒的進化時程，因禍得福。

潘建志提到，Omicron全球確診數已在減少中，他改變想法了，現在是謹慎中抱著樂觀，高濃度抗體、NPI加上認真防疫，再撐一個月境外移入確診數就會減到個位數，不明感染源會減少，「希望繼Delta清零後，台灣不必像中國封城也能把Omicron擋下來，創造獨一無二的世界奇蹟。」

指揮中心19日公布國內新增8例本土病例、境外移入65例，確診個案無人死亡。本土個案方面，新增一起感染源待釐清，為加強版防疫旅館工作人員；另新店設計師-房屋代銷職場相關衍生的宗教歌唱聚餐團增加4人確診；苗栗確診水餃攤商增加3名家人確診，為高雄砂石場衍生。

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