國道19處優化！尖峰時段壅塞比例降9.3%　今年要再改善13處

▲2021年國道重點改善路段共計19處，平均可降低尖峰時段9.3%壅塞比例。（圖／記者張榮恩攝）

記者許維寧／台北報導

交通部今天（2/17）舉行部務會報，高速公路交通量逐年成長，日平均交通量成長率約為2%，其中2020年度交通量更達到3萬4124百萬車公里創新高，2021年國道重點改善路段共計19處，平均可降低尖峰時段9.3%壅塞比例，預計2022年全台國道將再完成13處改善路段。

交通部公路總局2017年起訂立重現路段篩選和改善機制，針對平日、例假日同一時段壅塞出現機率高於30%的重現性壅塞路段進行改善。針對國道容量達飽和路段，採短期交通工程改善；容量不足路段如國1大華系統至汐止、楊梅至路竹等則採長期建設方式改善。

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高公局統計，2021年重點改善路段共完成19處，平均降低尖峰時段壅塞比例9.3％，其中北部共計完成11處，其中包括國1北向機場系統－桃園車道調整，進行主線拓寬，將車道數由3個主線車道加1個輔助車道調整為3個主線車道加上2個輔助車道，讓主線壅塞比例下降10%。也包括國3新竹系統北出開放路肩，主線壅塞比例減少11.7%，讓壅塞回堵長度減少一公里。

中部路段則完成3處改善，南部則為5處，包括國1鼎金系統－高雄九如開放路肩，讓國10東向網國1南向匝道壅塞比例減少6.7%，上午交通量順利提升1%。另包括國3關廟南出改進，機動性開放路肩以及台19甲號誌調整，並進行關廟交流道聯絡道調整。

激動開放路肩讓出口平均交通量提升1.77%，平均速率提升61.98%；聯絡道調整後出口平均交通量提升4.7%，壅塞比例減少8.3%。

高公局也表示，今年預計改善路段為13處，其中包括國1內湖B南出匝道拓寬、國1北向內湖－東湖主線拓寬、國1高科北出研議調整為雙車道以及改善鼎金系統南向出入口。

