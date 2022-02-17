打哈欠後撞國道護欄翻覆！曳引車駕駛昏迷1hr　命大清醒後脫困

記者高堂堯／南投報導

南投縣松姓男子17日清晨5時許，駕駛曳引車行經國道3號南投中興交流道時，疑因精神不濟，撞破外側護欄後翻落邊坡，松男當場昏迷，由於當時疑沒有其他車輛經過，無人發現昏迷的松男、也沒人替他報案，約莫1小時後松男終於清醒，並且自行脫困、報案，警方獲報到場協助松男送醫，所幸松男僅身體多處擦挫傷，無生命危險。

▲曳引車駕駛自撞國道護欄翻落邊坡，昏迷1小時無人發現，清醒後自行脫困 。（圖／民眾提供）

警方表示，17日上午5時20分許國道3號南向中興出口交流道發生交通事故，松姓男子（48歲）駕駛曳引車疑精神不濟，自撞外側護欄後翻覆，昏迷約1小時，清醒後自行脫困，接著爬上路面報警。經警方協助送醫檢查，松男有多處擦挫傷，沒有大礙。

▲▼松男駕駛曳引車自撞國道護欄翻落邊坡，昏迷一小時，清醒後自行爬上道路報警求助。（圖／民眾提供）

松男向警方說，他今日清晨4時許從台中開車出發要到南投，當時只記得下交流道時，他打了一個哈欠，隨後就不慎撞上護欄，接下來的事情就都不清楚了，恢復意識時，就已經卡在車內。

警方對松男實施酒測，無酒精反應，詳細肇事原因及經過，須進一步釐清調查。警方呼籲，用路人切勿疲勞駕駛，下交流道時減速慢行，以策安全。