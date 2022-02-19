快訊／「截肢女孩」公司遭罰45萬！局部停工處分

▲截肢女孩的總公司在高雄市 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

文／中央社

苗栗縣有女工因工傷截肢，縣議員曾玟學指勞動部職安署去勞檢前，還先通報事業單位，質疑「查不出東西」。勞動部表示，有派員前往複檢，但沒有事先通知、絕無護航，已依規定對業者處以局部停工處分及裁罰45萬元。

曾玟學在臉書發文表示，這起案件的勞動檢查及裁罰是由職安署中區中心負責，因此他有請立法委員協助了解，職安署回應是，這間公司在事件發生後有進行通報，並有攝影機還原災害現場，未違反破壞現場之規定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾玟學說，勞動部職業安全衛生署中區中心日前有前往工廠複查改善情形，根據他的深入了解，勞檢要前往工廠前竟還提前通知廠商，在檢查人員還未到場前，所有主管都在到處檢查，不該出現的人、事、物都被請出場外了，這樣的複查，當然查不出什麼東西。

勞動部職業安全衛生署指出，中區職業安全衛生中心接獲事業單位通報後，已派員實施檢查，經查雇主安全防護設施不足，且事業單位交付承攬未善盡危害告知及工作連繫調整，共裁罰新台幣15萬元，並通知限期改善。

職安署並說，2月18日派員至災害現場實施複查，事先並未通知事業單位，複查結果發現仍有違反動法令事項，已依規定處以局部停工處分及裁罰45萬元整，絕無所謂護航廠商情事，將持續督促事業單位加強安全管理，避免事故發生。

後續職災補償及權益保障部分，職安署說，經查雇主已依法給付罹災者醫療補償及工資補償，但尚未足額給付失能補償，違反勞動基準法第59條第1項第3款，後續將依法處分；另已洽請苗栗縣政府勞工處指派職災勞工個案管理員，持續提供罹災者權益諮詢與心理支持，並協助在110年12月向勞保局請領勞工職災保險的醫療給付、傷病給付及失能給付。

損害賠償部分，職安署說，此案的勞雇雙方在今年1月於苗栗縣政府調解不成立，職災勞工個管員已連結法律扶助資源，協助罹災者後續訴訟事宜。