國1大貨車追撞故障自小客又波及1車　1人昏迷送醫觀察中

▲國一南下中壢南下路段19日清晨近6時許發生大貨車追撞事故，被追撞轎車嚴重毀損，消防人員以破壞器材救出受困男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中山高國道一號南下中壢路段，陳姓自小客車駕駛19日清晨5時許，因為故障將車子停於路肩，結果遭一輛大貨車從後方追撞，自小客因撞擊力道強勁又擦撞另一輛轎車，被撞轎車幾乎全毀，陳姓駕駛被夾在扭曲變形車體內，救護人員動用破壞器材才將陳救出，陳頭部撕裂傷且意識昏迷，送醫急救後還在觀察中，至於3名駕駛酒測值均為零，肇事原因仍由國道警方調查釐清中。

▲國一南下中壢南下路段19日清晨發生大貨車追撞事故，被撞轎車嚴重毀損，消防人員搶救受困駕駛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警方指出，這起意外發生於南下56.2K處，今天清晨5時53分許，1輛大貨車行經該處時突然失控追撞由22歲陳姓男子駕駛轎車，陳姓駕駛因為故障將車子停在路肩，陳的銀色自小客被撞後失控偏向內側再擦撞另一輛轎車，陳車被追撞後，撞上護欄才停下，但全車幾乎變成廢鐵，陳姓男子被夾在扭曲變形車內。

▲國一南下中壢南下路段19日清晨發生大貨車追撞事故，被撞轎車嚴重毀損，消防人員搶救受困駕駛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局內壢消防分隊據報趕往救援，派出5輛消防車、1輛救護車與15名救護人員到場援助，先以破壞器材將受困的陳姓男子救出，陳男頭部有撕裂傷，其中左眉骨與額頭各有撕裂傷且意識昏迷，救護人員已送往中壢天晟醫院救治，目前無生命危險觀察中，此外，大貨車駕駛與另一輛轎車駕駛則無大礙。

國道警方指出，肇事原因疑似轎車因故障停於外側車道，大貨車未注意前方路況碰撞到該轎車，轎車被追撞後再碰撞到右側輔助車道另輛轎車，3名駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因仍由警方調查釐清。

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