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蘇俊賓秀插圖「謝謝你們還有想到我」　表態無意參戰桃園市長

▲▼蘇俊賓以「甘露水」插圖反映心境。（圖／翻攝蘇俊賓臉書）

▲蘇俊賓以「甘露水」插圖反映心境。（圖／翻攝蘇俊賓臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨黨內桃園市長人選名單眾多，外傳前行政院新聞局長蘇俊賓也在口袋名單中，不過，蘇俊賓19日發文推崇多位黨同志，表示各位候選人都很優秀，且他雖然想回饋社會，但不是現在、也不見得是政治，「謝謝你們還有想到我」。他也表態，希望淡出政治圈，「我終於在政治以外的事物，找到自己在社會上的價值」。

蘇俊賓透過臉書點評5位熱門人選，包括國民黨立委魯明哲、台北市議員羅智強、立委萬美玲、呂玉玲以及桃園市議員陳萬得，「我印象中，魯明哲委員是政績很好的中壢市長，有想法，做事有效率」、「小羅一路走來，跟我有特殊的革命情感，不在話下，我這個人幫親不幫理（大誤），他的戰力是我的100倍，認真說，媒體寫顛倒了」、「萬美玲委員在我的故鄉評價非常高，我許多朋友和家人都是把票投給他的」、「陳萬得市長算是老朋友了，我當年在桃園環保局服務得到他很多支持，和呂玉玲委員夫妻倆在桃園人緣非常好」。

蘇俊賓回顧過去政治生涯表示，離開政治領域已經蠻久的，回頭一算，竟已6年，說真的沒有一絲埋怨，有的只是感恩，「很感謝讓我有這樣的歷練成長機會」，會選擇轉換跑道雖是因被動選擇（當年的敗選下台），但當下很快的轉念一轉，這也是嘗試其他領域的時機，人生就一次。

蘇俊賓表示，從退伍後就投入政治十多年，「少年阿賓一轉眼已是中年阿賓」，認真說，人生的確還有缺口沒有補足，「這讓我比較遺憾」，所幸這些年圓了部分的夢。換跑道其實很辛苦，也有很多要適應的地方，初期的甘苦真的不為外人道，但這些年總算慢慢找到自己的角色，還有可以和自己有默契的共事夥伴，有著共同努力的目標「說真的，這對我很重要，因為我終於在政治以外的事物，找到自己在社會上的價值」。

蘇俊賓回顧，「除了工作領域，這幾年，我做過很多嘗試」，過去很想做卻沒能做的事，點點滴滴收拾起來，有適合的時機，一定會和大家分享。「謝謝你們還有想到我，有生之年我的確也會有回饋社會的打算」，但不見得是政治、也不是現在，「取之於社會的，我一定會還給社會」。

蘇俊賓據此作出結論，「擔心我會打亂你們生涯規劃的人，不必擔心」、「對我還有期待的人，以上是我對你們的告白」。他也於文末附上他所畫「甘露水」雕刻的插圖，反映目前平靜的心境。

▼蘇俊賓表態淡出政治，無意參戰桃園。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

▲▼蘇俊賓。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

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