港人蜂擁避疫　廣東一週229例境外確診「126例來自香港」

▲香港疫情居高不下。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港疫情居高不下，不少市民蜂湧到大陸避疫，緊鄰的廣東省邊境壓力倍增，11日至17日一週時間內，累計有229例境外輸入確診，其中126例來自香港。

《香港01》引述消息稱，今（19）日新增約7000例新冠確診、初步確診達7000例，再度創下疫情以來新高。截至18日，香港累計確診突破4萬例，公立醫院系統崩潰，大量患者必須在家等待入院。

不少市民選擇「逃離香港」，據《健康時報》報導，廣東省新冠肺炎疫情情況顯示，從2月11日至2月17日，廣東省境外輸入病例共229例，其中126例來自香港，分別是19例、15例、23例、14例、22例、17例及16例。

另外，北京18日新增的4名境外確診，均來自香港；上海18日新增的18名境外輸入中，有12例來自香港，另有還有3名無症狀感染者。

針對香港爆發的疫情，香港醫管局行政總裁高拔陞19日在港台節目《星期六問責》表示，近日確診個案維持在每日數千例，在政府加強防疫措施後，暫時未見染疫人數有下降跡象，情況令人擔心；第五波疫情患者群組主要為兒童及長者，醫療系統正面對前所未有的壓力，但由於危重症比例依然較少，目前有需要的病人都能照顧到。