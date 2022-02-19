剪頭髮「瀏海像狗啃的」　她一星負評開戰理髮店：害被朋友取笑

▲瀏海剪的像狗啃的，她怒留一星評論，理髮店私訊掀論戰。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人在商店消費後，會在Google評論寫下消費感想或評價，一名女網友在臉書社團「爆料公社」投訴，她日前在一間理髮廳剪頭髮，結果剪出宛如狗啃的瀏海，氣得在Google寫下負評，不料店家看見後，要求她刪除負評，否則就要提告。

原PO在臉書「爆料公社」表示，她日前在一間理髮店剪頭髮，剪完頭髮的當天看不出問題，不料隔天瀏海卻變得跟狗啃的一樣，讓她聚餐時被朋友取笑，氣得在Google寫下負評，不料店家卻無法接受負評，要求她必須刪除，否則就要提告。

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▲原PO與店家的私訊截圖。（圖／翻攝自爆料公社）

對話截圖可以看見，店家私訊原PO談論負評的問題，認為原PO剪完的當下很滿意，也沒有提出任何不滿的地方，瀏海長度是依據原PO指示剪的，懷疑原PO公布的瀏海照片，並非當時剪的長度，懷疑有事後自行修剪，更質疑原PO只是因為不滿「消費未滿1000，不可能刷卡」的問題，才會故意給負評。

原PO則回覆，她絕對沒有自己再剪一次頭髮，照片中確實是她睡起來後的樣子，「看到的當下已經很火大了，下午出門跟朋友聚餐，又被朋友取笑，更火」、「我說的是事實，我完全沒有（自己）剪頭髮，隔天就是這樣了」、「以後我會找其他家設計師」。

▲店家表示會提告原PO公然侮辱。（圖／翻攝自爆料公社）

雙方你一言我一句吵得不可開交，原PO認為是店家先剪不好，所以才導致她的頭髮難看，她寫下負評沒有問題。店家則認為原PO的評論「完全不是事實」，明明是原PO起床沒有整理頭髮，卻怪店家剪得爛根本不合理，最後更決定提告原PO公然侮辱，交由司法處理。

貼文一出立刻引發網友熱議，但多數人力挺店家，「管什麼髮型（光頭除外），睡醒後都要整理好嗎」、「店家幫你剪的瀏海，應該不是全部集中在中間吧，左右撥一下會好很多啊」、「睡醒不整理不會變形才怪，頭髮瀏海連男生騎車10分鐘都會變形了」、「當場OK，事後不OK，回去找設計師，幾乎都願意再幫你處吧」。

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