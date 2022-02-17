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北藝7月營運！必去迴廊一覽舞台幕後　北市再推「買票送士林夜市消費券」

▲台北表演藝術中心,北藝。（圖／台北市政府提供）

▲台北表演藝術中心。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

位於台北捷運劍潭站的士林新地標的「台北表演藝術中心」（簡稱北藝）將於3月11日試營運，7月正式開幕，3個劇院共有2800席座位，目前試營運票房已售出5成。為了帶動地方商圈人潮，台北市副市長蔡炳坤透露，北市府擬規劃「士林夜市消費折價券」，民眾於7月正式營運後觀看演出，就可以取得消費券到士林夜市使用。

台北市長柯文哲2021年11月4日於台北市議會專案報告時提及，北藝將於2022年營運，自己不打算選一天正式開幕，要花半年時間來試營運，「試到可以才正式開幕。」並規劃1月停車場試營運，2月台北燈節使用北藝廣場，3月個別試營運北藝3場館，4月再3館試營運，並於5、6月進行修整優化，7月才開始正式開幕，暫定8月6日舉辦開幕典禮。

▲▼北藝公共參觀迴路。（圖／台北市政府提供）

▲北藝內部設計圖，鏡框式中劇場可稱為「球劇場」，而多形式中劇場則為「藍盒子」。（圖／台北市政府提供）

北藝總共由3個劇院組成，分別為「大劇院」、「球劇場」和「藍盒子」，可容納人數分別為1500、800和500人，除了球劇場的特殊造型之外，北藝還有「公共參觀迴廊」亮點，該條迴廊預計在7月1日正式營運時才會開放，屬於獨立參觀通道，進入後可陸續經過大劇院後舞台、藍盒子頂棚等區域，如果當時正在進行表演，可透過此迴廊看到機械設備、舞台升降過程，讓民眾在不需要付費的情況下，免費看到內部所有東西，並沿著迴廊爬到屋頂欣賞空中花園。

另外，北藝此次也採比較創新的「指標系統設計」，包括大劇院、球劇場和藍盒子的指引盡量以圖像代替文字，並結合劇場座位色調；而為了擺脫性別框架，也就是一般公廁常使用裙子、高跟鞋、鬍子等圖像代表性別，北藝此次嘗試找到「形象平衡點」，用2名小人物代表男廁與女廁。

▲▼北藝指標系統設計。（圖／台北市政府提供）

▲北藝指標系統設計，圖為廁所指標，長方形人物代表男性，有曲線人物則代表女性。（圖／台北市政府提供）

北藝行銷部經理黃文瀚表示，北藝試營運時間為3月11日至5月15日，試營運期間共有58場演出，若3個劇院全開放的話，共有2800席座位，試營運預計服務4萬名觀眾，一般票價區間為400元至2800元，不過試營運定價可打6折。

此外，有5000張票提供給士林民眾「敦親睦鄰」，而其中2000張門票則是提供「我是士林人」活動使用，21日中午12時開放設籍士林區的民眾上網索票。黃文瀚說明，目前票房已售出5成，還有如瘋戲樂工作室的「當金蓮成熟時」、刺點創作工坊的「誰偷走了我的字？」、躍演的「麗晶卡拉ok的最後一夜」等精彩表演販售中。

▲▼台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者袁茵攝）

不僅如此，為了延續台北燈節6天的126萬人次，並持續替士林夜市帶來人潮，台北市副市長蔡炳坤透露，北藝7月正式開幕時，預期到訪觀眾可達15萬至20萬人，北市府規劃民眾觀看演出後，可以取得「士林夜市消費折價券」，並到一旁士林夜市找攤販使用，讓文化與夜市做結合。

不過，蔡炳坤也強調，「士林夜市消費折價券」目前還在規劃階段，包括折價券金額、消費券採紙本或電子模式，以及具體合作方式等，北市府擬於6月中旬討論完畢後再對外公告。

▼北藝參觀迴路。（圖／台北市政府提供）

▲▼北藝參觀迴路 。（圖／台北市政府提供）

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