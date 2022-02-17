　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

士林神秘夾娃娃機！蔡炳坤挑戰一日台主　免費贈大獎「搶先遊北藝」

記者袁茵／台北報導

2022台北燈節於11日熱鬧登場，吸引許多民眾到一旁的士林夜市消費，而士林新地標「台北表演藝術中心（北藝）」也不打算缺席，並在廣場上放置「特製夾娃娃機」讓民眾體驗，由台北市副市長蔡炳坤擔任一日台主，抽中大獎則可以入場參觀北藝，揭開球型建築物的神秘面紗。

蔡炳坤17日於臉書公布「一日台主」影片，而特製夾娃娃機則擺在北藝廣場上，其中有6顆彩球含有大獎，包括印有蔡炳坤畫作的茶包小禮盒，以及親筆專屬虎年吉祥話，且不同於平常看到的字句，包括「虎尾科大」、「虎嘎蝦嘎」、「虎搭LA」等言論通通有，創意十足，只要抽到的話就可以搶先入場參觀北藝。

由於「人人有獎，絕對保夾」，該娃娃機台一開張後，吸引了大量排隊人潮，週末假期平均一個晚上有近300人前來體驗。而蔡炳坤也於擔任完一日夾娃娃機台主之後，笑稱自己培養了第二專長，退休之後不用擔心了。

台北表演藝術中心（北藝）總共有3個劇院，分別為「大劇院」、「球劇場」、「藍盒子」，其中3月11日會在球劇場先試營運，並且於4月中旬進行雙館測試，4月底3館測試，期間總共有15個團隊的活動，包括音樂、戲劇和舞蹈，試營運一段時間後會再閉館調整優化，預計7月正式營運，帶給民眾精彩節目。

▼台北市副市長蔡炳坤擔任「一日娃娃機台主」。（圖／翻攝自蔡炳坤影片）

▲▼蔡炳坤擔任「一日娃娃機台主」。（圖／翻攝自蔡炳坤影片）

▲▼蔡炳坤擔任「一日娃娃機台主」。（圖／翻攝自蔡炳坤影片）

▲▼蔡炳坤擔任「一日娃娃機台主」。（圖／翻攝自蔡炳坤影片）

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
納豆5節目全停工！《食尚玩家》被問「更換主持棒」給回應了
快訊／新北某國中「停課3天」！全校急清消
胰臟癌90%是後天因素！醫點名糖尿病患：1病徵出現超危險
跟誰搭都爆笑！台灣「最強女諧星」網點名她：全方位
第23期已88.8萬人預約！52.5萬人搶莫德納
北市幼兒園27名師生上吐下瀉　緊急停課到21日
快訊／台中市議員冉齡軒涉詐領助理費　遭裁定羈押
全台連5天「有感濕寒」！迎雨彈＋降溫10°C↓時程表出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「空軍溫妮」俏短髮＋臥蠶笑眼　網狂勸「別考統測！該加入空軍」

士林神秘夾娃娃機！蔡炳坤挑戰一日台主　免費贈大獎「搶先遊北藝」

保護國家關鍵技術　賴瑞隆盼新會期拼《國安法》修法三讀

「包裹詐騙簡訊」猖獗　高嘉瑜曝驚人數字：去年全國詐欺2.4萬件

青年加權百分百！　前高雄市政府發言人白喬茵宣布參選左楠市議員

入境34天才確診！新北境外在北市足跡曝光　曾到明曜百貨、酒吧、北醫

「全民付學費讓你當部長」　呂秀蓮：陳時中要選就趕快辭職

活化世界級古蹟嘉義舊監獄　王美惠參與協作會議共創遠景

快訊／疑感染源頭！北市曝新北確診女足跡　曾到無印良品、大潤發中崙店

快訊／參加80人聚餐染疫！北市曝2確診足跡　曾到彩券行、松山慈祐宮

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

休旅車接小孩併排擋住半條路　被按喇叭爆氣竟逆向追上逼車

「空軍溫妮」俏短髮＋臥蠶笑眼　網狂勸「別考統測！該加入空軍」

士林神秘夾娃娃機！蔡炳坤挑戰一日台主　免費贈大獎「搶先遊北藝」

保護國家關鍵技術　賴瑞隆盼新會期拼《國安法》修法三讀

「包裹詐騙簡訊」猖獗　高嘉瑜曝驚人數字：去年全國詐欺2.4萬件

青年加權百分百！　前高雄市政府發言人白喬茵宣布參選左楠市議員

入境34天才確診！新北境外在北市足跡曝光　曾到明曜百貨、酒吧、北醫

「全民付學費讓你當部長」　呂秀蓮：陳時中要選就趕快辭職

活化世界級古蹟嘉義舊監獄　王美惠參與協作會議共創遠景

快訊／疑感染源頭！北市曝新北確診女足跡　曾到無印良品、大潤發中崙店

快訊／參加80人聚餐染疫！北市曝2確診足跡　曾到彩券行、松山慈祐宮

金管會再出手打炒房！　拉高第3戶以上房貸風險權數

嘴巴呼吸真的會變醜！醫認證：完全沒好處　13種可怕下場曝光

京經濟2／北交所難得曝光！　大廳牛氣沖天「中外媒體搶拍它」

快訊／新北市中山國中「停課3天」！全校急清消

住飯店「男客狂拗免費套套」　櫃台嗆自己買！同行傻：還一次要9個

「仙氣美貓」零下20度踏雪敲窗　喵喵叫在家門口揪他們出來玩

納豆5節目全停工！　《食尚玩家》被問「更換主持棒」給肯定回應了

超大螢幕、高畫素主鏡頭　Motorola高CP值5G新機7000元

月待開刀房14天！外科醫生嘆「月領30萬沒年終」：工程師徹底屌打

美女星座家白瑜挨告發聲！　道歉前夫承擔罪責：請吸取我的教訓

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

1.5萬人注意！14天新制教召3月啟動　3營隊全程野炊、野營

快訊／北市＋1！確診航警隱匿台北足跡　北投女兒今確診「飯店急清消」

快訊／新北＋7「最小年僅4歲」　三重某幼兒園緊急停課

宮廟拉警報！北投確診女參加活動走透透　北市急匡列某社團「人數龐大」

快訊／參加80人聚餐染疫！北市曝2確診足跡

中山女高生寫信求情徐國勇　移民署拍板

入境34天才確診！新北境外在北市足跡曝光

快訊／疑感染源頭！北市曝新北確診女足跡　曾到無印良品、大潤發中崙店

注意手機！確診女過年期間到多家宮廟　北市將發簡訊通知「自主管理」

在泡湯區工作！北投大地酒店女員工確診

快訊／確診者到過！北市「慶城街1號商場」急停業清消1天

快訊／北市今＋3！不只桃園航警女兒確診　新北設計師感染鏈擴大

行政院拍板　藍領移工符合3條件可申請永居

快訊／50多歲北投女確診！曾去錢櫃唱歌

更多熱門

相關新聞

北市幼兒園27名師生集體上吐下瀉

北市幼兒園27名師生集體上吐下瀉

台北市議員張斯綱今（17日）爆料，指大同區某幼稚園的26名幼童集體上吐下瀉，批園方和教育局處置失當，北市教育局稍早表示，昨晚接獲通知幼兒園通知部分師生有嘔吐及腹瀉症狀，截至今日中午，共有26位幼生與1位老師有嘔吐、腹瀉症狀，實際感染原因仍待衛生局檢驗結果確認，但該二班幼兒停課到下週一（21日），下週二（22日）再復課。

入境34天才確診！新北境外在北市足跡曝光

入境34天才確診！新北境外在北市足跡曝光

在泡湯區工作！北投大地酒店女員工確診

在泡湯區工作！北投大地酒店女員工確診

監院報告指北市防疫不力　民眾黨反問：3+11調查報告在哪裡？

監院報告指北市防疫不力　民眾黨反問：3+11調查報告在哪裡？

確診航警隱匿足跡　黃珊珊怒了

確診航警隱匿足跡　黃珊珊怒了

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔡炳坤士林台北燈節北藝台北表演藝術中心

讀者迴響

熱門新聞

巴戈臨終「聽到二哥說5句話」才闔眼！

巴戈女兒「巴鈺有沒收到簡訊？」

巴戈退休「住170坪豪宅」愛妻身份不凡

快訊／莉婭道歉了！

快訊／謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！

IG新功能「抓到男友出軌」　網一試爆羞恥

隋棠驚爆「又有第四胎」！

即／俄媒：烏克蘭軍隊向烏東親俄區開火

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

快訊／資深藝人巴戈胰臟癌逝享壽67歲　出道60年奪3座金鐘獎！

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

房屋代銷群聚擴大！8人吃飯唱歌確診

開心喊「我當阿祖了」　苦情媽卻被女兒打死

年紀越大、桃花越多的3星座！

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面