士林神秘夾娃娃機！蔡炳坤挑戰一日台主　免費贈大獎「搶先遊北藝」

記者袁茵／台北報導

2022台北燈節於11日熱鬧登場，吸引許多民眾到一旁的士林夜市消費，而士林新地標「台北表演藝術中心（北藝）」也不打算缺席，並在廣場上放置「特製夾娃娃機」讓民眾體驗，由台北市副市長蔡炳坤擔任一日台主，抽中大獎則可以入場參觀北藝，揭開球型建築物的神秘面紗。

蔡炳坤17日於臉書公布「一日台主」影片，而特製夾娃娃機則擺在北藝廣場上，其中有6顆彩球含有大獎，包括印有蔡炳坤畫作的茶包小禮盒，以及親筆專屬虎年吉祥話，且不同於平常看到的字句，包括「虎尾科大」、「虎嘎蝦嘎」、「虎搭LA」等言論通通有，創意十足，只要抽到的話就可以搶先入場參觀北藝。

由於「人人有獎，絕對保夾」，該娃娃機台一開張後，吸引了大量排隊人潮，週末假期平均一個晚上有近300人前來體驗。而蔡炳坤也於擔任完一日夾娃娃機台主之後，笑稱自己培養了第二專長，退休之後不用擔心了。

台北表演藝術中心（北藝）總共有3個劇院，分別為「大劇院」、「球劇場」、「藍盒子」，其中3月11日會在球劇場先試營運，並且於4月中旬進行雙館測試，4月底3館測試，期間總共有15個團隊的活動，包括音樂、戲劇和舞蹈，試營運一段時間後會再閉館調整優化，預計7月正式營運，帶給民眾精彩節目。

▼台北市副市長蔡炳坤擔任「一日娃娃機台主」。（圖／翻攝自蔡炳坤影片）